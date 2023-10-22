بيع لوحة لخوان ميرو بـ 20.7 مليون يورو

بيعت أول من أمس، في باريس، لوحة لخوان ميرو بعنوان «لوحات (نساء - قمر - نجوم)» أنجزها الرسّام الإسباني الذي يعد من أشهر فناني المدرسة التجريدية عام 1949، لقاء 20.7 مليون يورو (21.95 مليون دولار) ضمنها الرسوم، محققةً رقماً قياسياً لعمل للفنان الإسباني في فرنسا، كما أفادت دار «كريستيز» للمزادات.

كما بيع عمل للنحات الفرنسي فرانسوا كزافييه لالان يحمل عنوان «لو رينوكريتير 1» (1964) مقابل 18.3 مليون يورو (19.41 مليون دولار)، وهو رقم قياسي عالمي لعمل لهذا الفنان، خلال مزاد مسائي آخر كان مخصصاً له، بحسب «كريتسيز».

ويُعد هذان العملان أغلى قطعتين تُباعان في فرنسا عام 2023 في المجال الفني، وفق «كريستيز».

ومنذ أن استحوذ عليها معرض مايغت عام 1950، ظلت اللوحة الشهيرة لميرو (1893-1983) موجودة في فندق كولومب دور الاسطوري قرب سان بول دو فانس (جنوب شرق فرنسا).

وكانت أبرز الأعمال المعروضة في المزاد المخصص للأعمال الطليعية الأوروبية، والذي بلغ مجمل مبيعاته 2.1 مليون يورو (65.85 مليون دولار).

أما منحوتة «لو رينوكريتير 1» فكانت ضمن مجموعة جانين ريستاني التي كانت أول شخص يعرض عمل الزوجين كلود وفرانسوا كزافييه لالان، خلال معرض «زوفيت» عام 1964. وبقيت المنحوتة بعيدة عن الأنظار منذ أن أنجزها الفنان، وعُرضت عام 2010 في متحف الفنون الزخرفية بباريس.