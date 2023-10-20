الشهراني والوبير والديحاني في 3 أمسيات شعرية في «الشارقة الدولي للكتاب»

يترقب جمهور الشعر وعشاق «القصيد»، خلال فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ثلاث أمسيات شعرية لمجموعة من أعلام الشعر العربي الخليجي الشباب، من أبرزهم: الشاعر السعودي فهد الشهراني، والقطري ناصر الوبير، والكويتي شريان الديحاني.

وسيكون زوّار المعرض على موعد مع الشاعر القطري ناصر الوبير، يوم الجمعة الثالث من نوفمبر المقبل، في الساعة الثامنة مساءً، في «قاعة الفكر»، ويعتبر الوبير واحداً من أبرز الشخصيات الأدبية التي حققت نجاحاً كبيراً في العالم العربي، فقد حقق حضوراً كبيراً في الوسط الشعري الخليجي والعربي، وقدم العديد من القصائد والدواوين الشعرية من أشهرها دواوينه «انكسار»، الذي تضمّن قصائد في الحب والحزن والأمل والحلم. ويحلّ الشاعر السعودي فهد الشهراني ضيفاً في أمسية شعرية تقام يوم السبت الرابع من نوفمبر، في الساعة السابعة مساءً في «قاعة الفكر»، ويعد الشهراني من أبرز الشعراء الشباب في المملكة العربية السعودية.

أما الشاعر الكويتي شريان الديحاني، فيلتقي جمهور يوم السبت 11 نوفمبر، في الساعة 7:15 مساءً في «قاعة الفكر»، وقد كتب شريان الديحاني العديد من القصائد، وجمع معظمها في ديوانه «شريان قلبي».