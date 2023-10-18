الشارقة تجمع عشاق لغة «الضاد» في نيجيريا

نظّم مجمع اللغة العربية بالشارقة، بالتعاون مع قسم اللغة العربية في جامعة بَايَرُو كانُو، والمؤسسة الخيرية لتعليم ونشر اللغة العربية في نيجيريا، ندوة بعنوان «السبيل لتمكين اللغة العربية في نيجيريا»، استضاف خلالها في أبوجا أكثر من 500 شخص من الأساتذة الجامعيين والتربويين والطلبة وجمهور من عشّاق لغة «الضاد».

واستهدفت الندوة - التي تأتي ضمن برنامج الندوات الموسميّة للمجمع - إيجاد منصّة مهتمة بتمكين اللغة العربية في نيجيريا، وتوحيد وتنسيق سلسلة الجهود المتفرقة، والعمل على فتح باب النقاش بين الباحثين وعشاق اللغة لتحديد آليات تمكين العربية في نيجيريا، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود الشارقة ودور صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تمكين اللغة العربية بإفريقيا عموماً ونيجيريا خصوصاً.

وقال أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، امحمد صافي المستغانمي: «تجسّد هذه الندوة وغيرها من الجهود التي يبذلها المجمع على المستويين المحلي والدولي رؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة، في دعم حضور اللغة العربية في مختلف بلدان العالم، وتيسير السُبل وتوفير الفرص لتعلمها وإتقانها، فسموّه يؤمن بأن انتشار العربية في بلدان مثل بلدان القارة الإفريقية محرك مركزي لتعزيز العلاقات بين الثقافة العربية ونظيرتها الأجنبية، وقاعدة مهمة لتعزيز ملامح الهوية العربية في مختلف بلدان العالم».

وأضاف: «قوة اللغة وحجم انتشارها وحضورها في العالم.. تعبير عن قوة أمتها وثقافتها، لهذا لا تتوقف الشارقة عن استحداث المبادرات وتنظيم الجهود للنهوض بالعربية على كل المستويات، سواء على مستوى حضورها بين الناطقين الأجانب، أو على صعيد تطوير جهودها البحثية ومساراتها الأكاديمية، وحتى حجم توظيفها في صناعة المحتوى المعرفي والإبداعي، لذلك نحرص في المجمع على تنظيم هذا النوع من الندوات لتوحيد الجهود، والاستناد إلى نقاط القوة والفرص في تجاوز تحديات انتشار العربية، خصوصاً في بلدان أجنبية مثل بلدان القارة الإفريقية». وتابع المستغانمي: «شهدت الندوة في نيجيريا حضوراً لافتاً من عشاق اللغة العربية، واستعرضت رؤى أكاديميين وأساتذة جامعيين حول خيارات تعزيز حضور اللغة العربية، ما فتح المجال لنكتشف فرص التعاون والعمل المشترك مع المؤسسات الثقافية والأكاديمية، لتوسيع جهودنا في انتشار العربية في نيجيريا».

امحمد صافي المستغانمي:

• «قوة اللغة وحجم انتشارها وحضورها في العالم .. تعبير عن قوة أمتها وثقافتها».