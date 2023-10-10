أستاذة في «هارفارد» تفوز بجائزة نوبل للاقتصاد

فازت الأستاذة في جامعة هارفارد، كلوديا غولدين بجائزة نوبل في الاقتصاد، أمس، لجهودها في تعزيز فهم نتائج سوق عمل المرأة.

وأعلن الأمين العام للأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، هانس إيليغرين، أمس في استوكهولم، فوز غولدين التي تعد المرأة الثالثة فقط التي تحصد جائزة «نوبل الاقتصاد».

وأضاف إيليغرين عن رد فعل غولدين (77 عاماً)، عندما علمت بفوزها بالجائزة كانت «متفاجئة وسعيدة للغاية».

من جانبه، قال عضو لجنة الجائزة راندي هغلمارسون، إن «اكتشافات كلوديا غولدين لها آثار مجتمعية كبيرة. من خلال فهم المشكلة وتسميتها بالاسم الصحيح، سنستطيع تمهيد طريق أفضل للأمام».

يأتي الإعلان عن الفائزة بجائزة نوبل في الاقتصاد بعد منح جوائز الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام، التي أعلنت الأسبوع الماضي.

ومن بين 92 عالماً حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد قبل غولدين، اقتصر سجل الفائزات بالجائزة على امرأتين هما الأميركية إلينور أوستروم (2009)، والفرنسية الأميركية إستير دوفلو (2019).

وقالت لجنة الجائزة إن «غولدين بحثت في الأرشيف وجمعت بيانات عن الولايات المتحدة ممتدة على أكثر من 200 عام، ما سمح لها بإظهار كيف ولماذا تطورت الاختلافات في معدلات الدخل والتوظيف بين الرجال والنساء مع مرور الوقت».