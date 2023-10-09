22 ألف كتاب لمبادرة «عائلتي تقرأ»

قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 22 ألف كتاب لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم)، لتوزع على مجمعات زايد للتعليم المستحدثة ضمن مبادرة «عائلتي تقرأ».

وتأتي الخطوة في إطار التزام المؤسسة بدعم قطاع التعليم، وتعزيز القراءة والتعلم بين شرائح المجتمع المختلفة، خصوصاً الشباب، إضافة إلى تقديم الدعم المستدام للمؤسسات التعليمية في الدولة تماشياً مع أهداف المؤسسة لنشر المعرفة في المجتمع، وتطوير قدرات الأفراد وتعزيز مهاراتهم من خلال توفير الفرص التعليمية لهم.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أن المبادرة تأتي في سياق الحرص على دعم رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل قائم على المعرفة والتعليم، وخلق أجيال مسلحة بالعلم، بما يسهم في تطور المجتمع.

وأضاف أن المؤسسة تدرك أهمية تمكين الشباب من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق التفوق، مشيراً إلى أن المبادرة سيكون لها مردود إيجابي على المجتمع.

يذكر أن «عائلتي تقرأ» تهدف إلى نشر ثقافة المطالعة بين أفراد الأسرة كجزء من جهود الدولة لتعزيز القراءة.