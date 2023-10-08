أجيال الغد ترصد الكواكب احتفاءً بأسبوع الفضاء

احتفاء بالأسبوع العالمي للفضاء الذي يستمر حتى الـ10 من الشهر الجاري، نظّمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك مجموعة من الأنشطة وورش العمل التفاعلية والمحاضرات التعليمية.

واستهدفت فعاليات الأسبوع العالمي للفضاء - الذي ينظم تحت شعار «الفضاء وريادة الأعمال» - طلبة المدارس والجامعات والجمهور العام، لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في ريادة الأعمال الفضائية، بما في ذلك تطوير الأقمار الاصطناعية، وتشجيع الطلبة على العمل في قطاع الفضاء. ونظّم قسم القبة الفلكية والمعارض العلمية في الأكاديمية، التابعة لجامعة الشارقة، عدداً من الأنشطة الثقافية والتجارب العلمية التي تحاكي علوم الفضاء والفلك والكون، والعديد من المسابقات، منها مسابقة «العربة المريخية» و«البحث عن الكنز الفضائي المفقود»، مع توزيع جوائز على الفائزين.

كما نظّم مرصد الشارقة البصري بالأكاديمية فعاليات الرصد الفلكي، إذ تمكن المشاركون من رصد عدد من النجوم والكواكب والأجرام السماوية، وتم تقديم شرح مفصل حول المجموعات النجمية والأبراج الفلكية وحركات الأجرام السماوية. كما شاركت الأكاديمية بتقديم 23 ورقة علمية تسلط الضوء على إنجازاتها في قطاع الفضاء والفلك، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في دورته الـ74 بالعاصمة الأذربيجانية باكو، والذي يندرج ضمن الاحتفال بأسبوع الفضاء العالمي.