الفائز بـ «نوبل الكيمياء» رسب في امتحانه الجامعي الأول

روى أحد الفائزين بجائزة نوبل الكيمياء لعام 2023، منجي الباوندي، أنه رسب في أول امتحان له في الجامعة، في واقعة كان يمكن لها أن «تدمّره»، لكنها علّمته درساً في «المثابرة». وقال الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم أي تي)، المولود في فرنسا لأب تونسي، وعاش معظم حياته في الولايات المتحدة، خلال مؤتمر صحافي «كنت معتاداً عدم التحضير للامتحانات».

وخلال امتحانه الأول في جامعة هارفارد، حيث بدأ دراساته العليا، عاش هذا الكيميائي تجربة تحاكي تجارب كثيرين حول العالم. وقال «نظرتُ إلى السؤال الأول، ولم أتمكن من الإجابة عنه. والأمر نفسه مع السؤال الثاني. وحاولتُ الإجابة عن جميع الأسئلة، لكنني في النهاية حصلتُ على درجة 20 من 100». وقال الكيميائي البالغ 62 عاماً، ضاحكاً «قلتُ لنفسي يا إلهي، هذه النهاية بالنسبة لي، ماذا أفعل هنا؟». وأشار الباوندي إلى أن هذه التجربة يمكن أن «تدمّره».