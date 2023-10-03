فنجان قهوة بطعم التراث

ترتبط القهوة في الذاكرة الإماراتية بالكرم والترحيب وحسن الضيافة، وغيرها من التقاليد الراسخة في هذا المجتمع الأصيل.

وقال رئيس معهد الشارقة للتراث الدكتور عبدالعزيز المسلّم، إن «القهوة متأصلة بقوة في تقاليدنا، إذ رافقت مجالس الإماراتيين وتبادل أحاديثهم، وهي حاضرة في كل المناسبات، ومازالت هذه المكانة المرموقة ثابتة حتى اليوم»، مضيفاً خلال احتفال المعهد بمناسبة اليوم العالمي للقهوة، الذي يصادف الأول من أكتوبر، أن القهوة تُقدم وفق أصول وطقوس وعادات تتجلّى فيها مكانتها محلياً، وكذلك هي حالها في المجتمع العربي وثقافات حول العالم.

وتضمن الاحتفال ورش عمل حول إعداد القهوة بالطابع التراثي، وعروضاً، وجلسة حوارية حول أدبيات «المعشوقة السمراء» في تراث الشعوب.