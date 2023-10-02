مصر ترمم «مصحفاً» من القرن الأول الهجري

رممت دار الوثائق القومية في مصر في الآونة الأخيرة مخطوطة أثرية لمصحف حجازي يقول خبراء إنها تعود للقرن الأول الهجري.

وعُرضت المخطوطة الأربعاء الماضي في دار الكتب والوثائق القومية المصرية ويُعتقد أنها تعود إلى النصف الأول من القرن الأول الهجري (السابع الميلادي)، وسُميت على اسم الخط الحجازي الذي كُتبت به.

وقال ملاك نصحي ملاك، مفتش آثار بوزارة السياحة والآثار «سُمي مصحف حجازي بهذا الاسم لأنه مكتوب بالخط الحجازي الذي يسبق الخط الكوفي، وهو من الخطوط القديمة جداً التي ترجع المخطوط للقرن الأول الهجري»، مشيراً إلى أن المخطوط رمم على أيدي مصريين على أعلى مستوى في دار الكتب والوثائق، ما يدل على أن المصريين لديهم باع طويل في ترميم المخطوطات، إذ إن دار الكتب والوثائق هي أكبر مكان يحوي وثائق ومصاحف قديمة.

وأوضح ملاك أن المخطوطة تضم نحو 32 صفحة ومكتوبة على جلود حيوانات، وتعد من بين أقدم مخطوطات المصاحف. وأضاف «المصحف مخطوط على الرق، وهو جلود الحيوانات قديماً.

ويضم 32 ورقة بشكله النهائي بعد الترميم. ويرجع لما يقرب من نحو 1400 سنة، وهو من أقدم المخطوطات للمصاحف في مصر والشرق الأوسط، أو يمكن في العالم كله».