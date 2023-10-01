مكتبة محمد بن راشد.. قصص ملهمة وبرنامج ثري

تواصل مكتبة محمد بن راشد، خلال أكتوبر الجاري، توفير بيئة ملهمة تعكس التزامها بتعزيز الثقافة ونشر المعرفة بين جميع أفراد المجتمع، إذ تنظم المكتبة مجموعة من الفعاليات وورش العمل الثقافية والترفيهية والتعليمية، إلى جانب حفلات توقيع الكتب وفعالية «أيام المكتبة» الشهرية.

وتبدأ الفعاليات بحفل لتوقيع كتاب لجمال السويدي، ويتضمن الحفل جلسة حوارية لتقديم نظرة عميقة على الكتاب، إلى جانب توقيع 100 نسخة للزوار والحضور.

كما تستضيف المكتبة ورشة تصوير فوتوغرافي، للتعريف بأساسيات التصوير للمهتمين والراغبين بدخول هذا العالم المميز، بغرض توثيق الذكريات أو غيرها.

وتنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال الشهر الجاري أيضاً، محاضرة بعنوان «المسؤولية الاجتماعية للمكتبات»، والتي ستناقش أهمية المكتبات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دعم نفسي

وبالتنسيق مع مركز «Family Hub»، تنظم المكتبة فعالية لتقديم الدعم النفسي والإرشاد للأمهات، لمواجهة الصعوبات المترتبة على تنشئة الأطفال أصحاب الهمم، وتستعرض الفعالية قصصاً ملهمة من تجارب الأمهات.

وفي اليوم العالمي للصحة النفسية، تستضيف المكتبة محاضرة حول الصحة النفسية للموظفين، والتعامل الأمثل مع الضغوط المختلفة خلال أيام العمل، بالتعاون مع المؤثر معتز مشعل، استراتيجي تطوير الأعمال والمهارات الحياتية، وأحد أشهر مختصي الصحة النفسية والتطوير الذاتي في العالم العربي.

وتقيم المكتبة أمسية شعرية موسيقية، تتضمن سرداً لجوانب من حياة الشاعر التونسي الراحل أبوالقاسم الشابي وإلقاء لقصائده، بمشاركة الدكتورة ليلى العبيدلي، والعازف والمطرب بشير دريدي.

كما تستضيف المكتبة خلال الشهر الجاري ثانية جلسات برنامج ثقافة قانونية، بالتعاون مع أكاديمية حبيب الملا، ومحاضرة بعنوان «تنظيم العلاقة الإيجارية بإمارة دبي»، والتي يقدمها كل من باسم إيهاب وخلود حافظ.

وتعرض المكتبة مجموعة من الأفلام القصيرة العالمية، بالتعاون مع الشركة المنظمة سينيوليو، والمخرج نواف الجناحي.

وضمن برنامج فعاليات أيام المكتبة التي تحتفي بكبار الكتاب والأدباء والفنانين، تنظم مكتبة محمد بن راشد «أيام بيكاسو» احتفاء بفنه الذي ترك أثراً تاريخياً على الفن، كما يتضمن البرنامج معرضاً فنياً لأعمال مستلهمة من لوحات بيكاسو، ومحاضرة حول الأبعاد النفسية لفن بيكاسو، وورشة حول فن الرسم التجريدي.

وتتضمن الفعاليات ورشاً تعليمية مبتكرة بالتعاون مع مدرب متخصص من «استوديو بوادر للفن»، لتعليم المشاركين كيفية صناعة حقائب مبتكرة باستخدام مواد صديقة للبيئة.

وضمن الفعاليات المخصصة للأطفال، تنظم ورشة تعليمية بعنوان «عبقرينو يؤلف قصة»، بالتعاون مع زهرة محسن، وتهدف الورشة إلى تعليم الطفل أساسيات كتابة القصص من بداية الفكرة، وبنية الحبكة والأحداث، وتطوير الشخصيات، وكيفية إضفاء عنصر التشويق على القصة، وصولاً إلى كتابة الخاتمة.

مشاركات خارجية

في إطار مشاركاتها الخارجية، تستعرض مكتبة محمد بن راشد خلال معرض «جيتكس غلوبال»، الحدث العالمي الأضخم للتكنولوجيا والتجمع الأكبر للشركات الناشئة، أحدث ابتكاراتها في مجال المكتبات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى أبرز خدماتها ومرافقها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما تشارك المكتبة في فعاليات «كونغرس المجلس الدولي للأرشيف» أبوظبي 2023، الذي يستضيفه الأرشيف والمكتبة الوطنية تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، بمشاركة قادة عالميين وخبراء في مجال الأرشيف وتقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي.

تعزيز المعرفة

تعمل مكتبة محمد بن راشد على تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات التي تُسهم في تعزيز الثقافة والمعرفة وتقديم مساحة ملهمة لجميع أفراد المجتمع، بما يتماشى مع رؤيتها واستراتيجيتها لتحفيز الشغف بالمعرفة والارتقاء بالمشهد المعرفي والثقافي على جميع الصعد.

• «أيام بيكاسو» في المكتبة تتضمن معرضاً لأعمال مستلهمة من لوحات وأعمال الفنان الشهير.

• ضمن الفعاليات المخصصة للأطفال، تنظم المكتبة ورشة تعليمية بعنوان «عبقرينو يؤلف قصة».