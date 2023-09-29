507 مبدعين في «اتصالات لكتاب الطفل 2023»

بمشاركة قياسية من 22 دولة عربية وأجنبية، استقطبت جائزة اتصالات لكتاب الطفل في دورتها الـ15، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين برعاية «شركة اتصالات من e&» 507 مشاركات، قدّمها 95 ناشراً و215 كاتباً و197 رساماً، من بينهم مرشحون من دول تشارك في الجائزة للمرة الأولى، وهي ماليزيا وسويسرا وفنلندا وتشاد، للفوز بفئات الجائزة الخمس، التي تستقبل إبداعات صُنّاع كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية.

وارتفع عدد الترشيحات إلى 323 ترشيحاً في دورة هذا العام بنسبة 17% عن العام الماضي، الذي شهد 276 ترشيحاً، حيث تصدَّرت دولة الإمارات المركز الأول في عدد الترشيحات بـ115 ترشيحاً، مؤكدة دورها الرائد في دعم وتشجيع المبدعين في صناعة النشر الموجه للأطفال، وجاءت مصر في المركز الثاني بـ44 ترشيحاً، تلتها لبنان بـ33 ترشيحاً، ثم الأردن بـ31 ترشيحاً، والسعودية بـ19 ترشيحاً.

وتوزّعت الترشيحات المشاركة على الفئات الخمس للجائزة، بواقع 65 كتاباً لفئة «الطفولة المبكرة»، و136 كتاباً لفئة «الكتاب المصور»، تلتها فئة «كتاب ذي فصول» بـ35 كتاباً، ثم فئة «كتاب اليافعين» بـ49 كتاباً، وأخيراً فئة «كتاب الشعر» بـ38 كتاباً.

وقال مدير عام «اتصالات من e&» في الإمارات الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي عبدالعزيز تريم: «تستمر (اتصالات من e&) في رعايتها المتواصلة لجائزة اتصالات لكتاب الطفل، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع والثقافة، وإيمانها بأهمية الكتاب في تنمية العقول والقيم والمهارات لدى الأطفال واليافعين، ونحن نسعى إلى جعل الكتاب حاضراً في حياة الأطفال وأن يكون عنصراً رئيساً في تكوين شخصيتهم من أجل أن يكونوا مواطنين مبدعين ومسؤولين وقادرين على قيادة مسيرة التطور والتنمية الشاملة».

وقالت رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مروة العقروبي: «شهدنا في هذه الدورة ارتفاعاً ملحوظاً للترشيحات المشاركة في الجائزة، التي أصبحت على مدى أكثر من 15 عاماً واحدة من أهم الجوائز المحفزة للإبداع في مجال أدب الأطفال واليافعين بالعالم العربي، وهذا يدل على النتائج الإيجابية التي حققتها الجائزة في تطوير وتنويع وتحسين المحتوى الأدبي الموجه للجيل الناشئ، ليس من خلال الإصدارات النوعية فحسب، وإنما أيضاً عبر تطوير قدرات العاملين في صناعة كتاب الطفل العربي».

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 1.2 مليون درهم، مع تخصيص 180 ألف درهم لكل فئة من فئاتها الخمس. ويقسم هذا المبلغ بالتساوي بين المؤلف والرسام والناشر بواقع 60 ألف درهم لكل فائز، باستثناء فئة اليافعين التي يتقاسم جائزتها المالية، المؤلف والناشر فقط، بواقع 90 ألف درهم لكل منهما، وإلى جانب ذلك تم تخصيص 300 ألف درهم لبرنامج «ورشة» التدريبي الذي أطلقته الجائزة في عام 2013.

ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين بالجائزة خلال فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، التي ستُقام ما بين 1 و12 نوفمبر المقبل، بعد تقييم الترشيحات من قبل لجنة تحكيم متخصصة في كل فئة.