«كريستيز» تنظم مزاداً بعنوان «فنون العالمين الإسلامي والهندي»

أعلنت «دار كريستيز»، أمس، عن مزادها النصف سنوي في موسم الخريف بعنوان «فنون العالمين الإسلامي والهندي»، والذي سيضم مجموعة واسعة من البُسط والسجاد، ومن المقرر إقامته يوم 26 أكتوبر المقبل في مقر الدار الكائن بشارع كينغ في لندن. وسيقدم المزاد مجموعة منتقاة ومتنوّعة من السجاد والقطع الخزفية والمخطوطات والمنسوجات، وغير ذلك من الأعمال الورقية والمعدنية القادمة من العالم الإسلامي. وتنتمي هذه المقتنيات الثمينة إلى فترة زمنية طويلة تمتد من القرن التاسع إلى القرن الـ20، وهي تستعرض تشكيلة متنوّعة من التقاليد والأساليب الفنية، كما تأتي من منطقة جغرافية واسعة تمتد من إسبانيا وصولاً إلى آسيا الوسطى، ما يسلط الضوء على انتشار الثقافة الإسلامية وتأثيرها عالمياً وانعكاس تراثها الغني لفترات طويلة في جميع أنحاء العالم. وتشكل هذه المعروضات الثمينة احتفالاً بارزاً يليق بمعايير الحِرف اليدوية التي لاتزال محل اهتمام كبير من جامعي التحف حتى يومنا هذا.

ومن أبرز المقتنيات المعروضة في مزاد «فنون العالمين الإسلامي والهندي»، مبخرة برونزية كبيرة الحجم من مدينة خرسان على شكل أسد، تنتمي إلى المنطقة الشمالية الشرقية في إيران، وقيمتها التقديرية 400-600 ألف جنيه إسترليني، وطبق فخار إزنيقي يعود إلى الإمبراطورية العثمانية التركية، وقيمته التقديرية 70-100 ألف جنيه إسترليني، ومن بين المعروضات الأخرى لوحة منغولية مصنوعة من القماش الفاخر بعنوان «قماش من الذهب» وقيمتها التقديرية 30-50 ألف جنيه إسترليني، وهي تحفة قماشية نادرة للغاية اسُتخدمت فيها شرائط من الذهب وجاء تصميمها بأسلوب يعتمد على دمج الشرائط المعدنية في الغزل والحياكة.