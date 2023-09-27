«مدارس الحياة» تثري المكتبات.. من «الصفا» إلى «حتا»

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن تقديمها برنامجاً حافلاً بالإبداع عبر برنامج «مدارس الحياة» خلال أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أن البرنامج بما يتضمنه من فعاليات متنوعة سيثري أروقة مكتبات الصفا للفنون والتصميم، والطوار، والمنخول، ومكتبة حتا العامة، متيحاً لأصحاب المواهب الناشئة فرصة تطوير وصقل مهاراتهم في فنون الخط العربي، مسلطاً الضوء على جماليات الخط وأسراره.

ويتضمن «مدارس الحياة» الذي يقام تحت مظلة «بينالي دبي للخط» 15 ورشة باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب ورشة بالخط الياباني. وسيتيح البرنامج لزوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم إمكانية التعرف إلى حيوية خط الرقعة، وأسراره وجوانبه الإبداعية في رسم وتكوين الكلمات، عبر سلسلة من ورش العمل التفاعلية يشرف عليها الخطاط محمد التميمي، يبرز فيها ميزات وروائع هذا الخط واستخداماته في صياغة وكتابة الحروف.

وسيتعرف المشاركون بورشة «صياغة الحروف والتعبير الإبداعي» على عملية تصميم وصنع الحبر الخاص بفن الخط مع التركيز على الجوانب الإبداعية والفنية والخطوات الأساسية لإنشاء أشكال الحروف. وسيتعلمون في ورشة «توصيل الحروف وتكوين الكلمات» طرق الربط بين الحروف، بالإضافة إلى استكشاف أدوات الخط وتقنياته المختلفة، مثل القصبة واستخداماتها، وتقنية القص الدقيقة وطرق اختيار وتحضير الأقلام المعدنية التي تساعدهم في التركيز على الجوانب الفنية والإبداعية للخط، وتمكينهم من تكوين جمل متكاملة باستخدام خط الرقعة.

وستستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة «الخط الكوفي الهندسي» التي تبين ميزات ودقة الخط الكوفي في تشكيل الحروف ودمجها داخل مربعات متداخلة، إلى جانب ورشة «الخط الياباني» التي ستُطلع المشاركين على طرق كتابة الحروف الأبجدية اليابانية المعروفة باسم «هيراغانا» والتي تمتاز بحيويتها ومرونتها.

وستستضيف مكتبة الطوار مجموعة ورش تتيح للمبتدئين تعلم أساسيات فن الخط والرسم الخطي المتقدم، ما يمكنهم من استكشاف الحروفيات العربية وتطوير مهاراتهم في الكتابة.

ويمكن لرواد مكتبة المنخول عبر ورشة «الخط الإنجليزي: سحر الطين» تعلم تقنيات فن الخط باللغة الإنجليزية واستخدامه على السيراميك، كما سيتعرفون إلى تاريخ الحروف وكيفية انتقالها عبر العالم.

وستستضيف مكتبة حتا ورشة «فن الخط العربي.. إبداع وتفوق» يقدمها الخطاط زيد الأعظمي، ليعرف المشاركين قدرة اللغة وإمكاناتها في إثراء محتوى النصوص العربية إلى جانب فن الحروفيات، وكيفية الارتقاء بشكل الحرف إلى أعلى مستويات الجمال.

• ورشة الخط الياباني ستُطلع المشاركين على طرق كتابة الحروف المعروفة باسم «هيراغانا».

ملتقى للمواهب

تنظم «دبي للثقافة» ورش عمل «مدارس الحياة» التثقيفية حتى مارس 2024، تحت إشراف نخبة من الخبراء وأصحاب التجارب المميزة، وتعكس حرص «دبي للثقافة» على توفير بيئة مبتكرة في مكتبات دبي العامة، تحقيقاً لرؤية دبي الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.