فرصة أخيرة للاستمتاع بمنحوتات رائعة في دبي

مع اقتراب اختتام موسمه الثاني نهاية الشهر الجاري، يوفر المعرض الفني «مسار المنحوتات» في مركز دبي المالي العالمي، فرصة أخيرة للاستمتاع بأكثر من 100 عمل فني استثنائي لمبدعين من حول العالم.

وتحت شعار «حكايات تحت البوابة»، يستضيف المعرض زواره هذا الموسم، للاستمتاع بمشاهدة تشكيلة من الروائع الفنية لفنانين ينتمون إلى حركات متنوعة من أنحاء العالم.

ومن الأعمال الرئيسة التي يقدمها المعرض تمثال ناتالي كلارك الكبير Spirit of Hathor، ومنحوتة إيمري يوسف Hercules the DJ على امتداد المساحات الرحبة المحيطة بمبنى البوابة.

ويمكن لعشاق «السيلفي» التقاط الصور التذكارية أمام أيقونة لورنزو كوين العصرية «أحب دبي»، لاسيما بعد الشهرة الكبيرة التي حظي بها هذا العمل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكن للزوار أيضاً مشاهدة عمل للفنانة الإماراتية عزة القبيسي بعنوان «بين خطوط الكثبان الرملية»، وهي قطعة مذهلة استخدمت فيها مواد مستدامة للاحتفاء بالطبيعة الآسرة لدولة الإمارات، فضلاً عن مشاهدة أربع منحوتات للفنان العالمي سلفادور دالي، بما في ذلك «امرأة الزمن».

ويمتد معرض «مسار المنحوتات» من مبنى البوابة إلى «جيت أفينيو».