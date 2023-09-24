«مدخل إلى أبوالفنون» في مكتبة محمد بن راشد

تحت عنوان «مدخل إلى فن المسرح.. أبوالفنون» نظمت مكتبة محمد بن راشد، ورشة عمل لتسليط الضوء على المسرح ودوره في المجتمعات، إلى جانب مجموعة من التطبيقات العملية، وسط مشاركة واسعة وتفاعل من الجمهور والمهتمين بالفنون المسرحية.

وقدمت الورشة - التي نظمت بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الوطني ياسر القرقاوي - تعريفاً شاملاً للمسرح وأهميته في الحراك والمشهد الثقافي. وناقشت نشأته وتطوره عبر التاريخ، والمسرحيات ودورها كوسيلة للتعبير عن المعرفة والوعي في المجتمعات، إلى جانب التركيز على سبب تسمية المسرح بـ«أبوالفنون»، وعلاقته الوثيقة ببقية الفنون، وكيف يتقاطع معها في أساليب مبتكرة، ودوره كأحد أبرز وأقدم وسائل التعبير الفني والثقافي.

وتطرقت الورشة إلى دور المسرح في تشكيل الثقافات وتأثيره في المجتمع وعلاقته بالنهضة العلمية والمعرفية، إضافة إلى استعراض بعض الأعمال المسرحية الرائدة على المستوى العالمي والعربي، لاسيما الأعمال المميزة في دولة الإمارات. كما قدّمت ورشة العمل نظرة خلف الكواليس للوقوف على الجوانب التقنية والإبداعية للعروض المسرحية، من خلال فهم مكونات العرض المسرحي والخطوات المتبعة، بدءاً من الفكرة حتى النهاية، لتشكل فرصة للمهتمين بفن المسرح لاكتساب فكرة عامة وشاملة عن عالم المسرح، ودوره في تطوير المجتمعات.