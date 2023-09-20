«خلوة للشباب» تستقرئ أهمية التكنولوجيا في صُنع إعلام المستقبل

ينظم «نادي دبي للصحافة» الإثنين المقبل «الخلوة الإعلامية للشباب» ضمن فعاليات الدورة الأولى للمنتدى الإعلامي للشباب، الذي تعقد أعماله على مدار يوم واحد وبصورة حصرية للشباب من طلبة وطالبات الإعلام، في مدينة جميرا - دبي، بالتزامن مع أعمال الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي (26-27 سبتمبر الجاري).

ويشارك في الخلوة الإعلامية مجموعة من طلبة وطالبات الإعلام الإماراتيين، وتستعرض الموضوعات المتعلقة بأهم التحولات التي يشهدها مجال الإعلام في الوقت الراهن لاسيما التوسُّع في توظيف التقنيات الحديثة والتي بات لها أثرها الكبير في تغيير وجه الإعلام، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي بما يتمتع به من إمكانات لا نهائية، وكيفية التعامل مع تلك المستجدات ومتطلبات إتقان توظيفها لكي يكون الجيل الجديد من الإعلاميين الإماراتيين مُلِماً بكل تفاصيلها وقادراً على توظيفها بالصورة المثلى لصُنع إعلام متطور ومنافس وجدير بثقة المتلقي وولائه.

ويأتي تنظيم المنتدى الإعلامي للشباب استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن تعزيز مشاركة الشباب في كل القطاعات الحيوية والتنموية في الدولة، وعملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بتهيئة كل الضمانات والمقومات التي من شأنها المساهمة بصورة فعالة في تعزيز قدرات وتنافسية الإعلام الإماراتي، لاسيما من خلال اكتشاف وإعداد وتدريب المواهب الإعلامية الوطنية وصقل مهاراتها تأكيداً لدور الكادر الوطني في صُنع إعلام إماراتي بمعايير عالمية.

وتأتي الخلوة الإعلامية للشباب لتضيف مساحة جديدة من الحوار المُركّز الذي يتيح للمشاركين من طلبة وطالبات الإعلام فرصة أكبر للاستفادة وكسب مهارات وخبرات جديدة، وكذلك لطرح ومناقشة أفكارهم وتصوراتهم لما يمكن أن تكون عليه صورة الإعلام الإماراتي في المرحلة المقبلة، مع سعي المنتدى في أولى دوراته إلى إعداد الجيل القادم من الإعلاميين الشباب والحرص على أن يكون هذا الجيل مُلِماً بالأدوات التي تمكنه من ريادة تطوير إعلام قادر على مواكبة التحولات المحيطة، وأن يكون مرآة تنقل صورة مميزة عن شباب الإمارات والمنطقة العربية للعالم.

وحول فكرة الخلوة، قالت عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، آمنة خليل: إن «تعزيز مشاركة الشباب الإماراتي في مجال الإعلام وتوسيع نطاق فرص العمل لهو من أهم أهداف الخلوة التي اختارت اللجنة التنظيمية عقدها ضمن المنتدى لكونها تمكّن المشاركين من التركيز بصورة أكبر على الموضوعات المطروحة للنقاش، من أجل الاستماع إلى نصائح مهنية مهمة من قامات إعلامية لها مكانتها في المجال الإعلامي».

وأضافت: «تسهم الخلوة في التعرف إلى أفكار واقتراحات الحضور من طلبة وطالبات الإعلام الإماراتيين، وهي مهمة بالنسبة للمنتدى، إيماناً بقدرة الشباب على الابتكار وتقديم أفكار خلاقة ومبدعة».

يُذكر أن الدورة الأولى من المنتدى الإعلامي للشباب ستضم مجموعة متميزة من المتحدثين في مجال العمل الإعلامي، من أصحاب التجارب المُلهِمة وقصص النجاح من جيل الشباب الذين تمكّنوا من إفساح مكانة مميزة لهم في ساحة الإعلام، لاسيما الرقميّ منها، فضلاً عن استضافة عدد من القيادات التنفيذية لمؤسسات إعلامية ومنصات رقمية نجحت في ترسيخ مكانتها بفضل التطور التكنولوجي الذي كان سبباً رئيساً في ظهورها ونجاحها وانتشارها في المنطقة.