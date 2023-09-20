«الشارقة للكتاب» يفتح الباب للمتطوعين: شركاء النجاح

فتحت هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع مركز الشارقة للعمل التطوعي باب التسجيل للمتطوعين في فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي ينظم في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، في فرصة تتيح للشباب المشاركة بفعالية في إنجاح المعرض وخدمة جمهوره، واكتساب مهارات إضافية من خلال العمل التطوعي.

ووجهت الهيئة دعوة للراغبين في التطوع من الفئات العمرية 18-60 عاماً بالتسجيل حتى 25 الجاري.

وأعلنت الهيئة أنه سيتم قبول المتطوعين الذين لديهم مهارة تمكنهم من الإبداع في الإشراف على الاحتفالات، ودعم وإرشاد زوار المعرض ومساعدة القائمين على دور النشر، والتعاون مع فرق العمل الأخرى، مثل فريق الدعم الفني، وفريق الموارد المالية.

وسيكون المتطوعون شركاء في إنجاح فعاليات المعرض، من خلال التعرف المسبق على برنامجه وقاعاته وأنشطته، والاستعداد لتزويد الزوار بالمعلومات والمواعيد وأماكن تنظيم الجلسات والورش والعروض الفنية والتفاعلية، ومساعدة العائلات وكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل مشاركتهم واستفادتهم من الأنشطة والوصول إلى قاعات وأجنحة المعرض.

وسيطلب من المتطوعين الذين يتم قبولهم حضور المعرض طوال أيام تنظيمه التي تمتد لـ12 يوماً، للإسهام في توفير تجربة مفيدة وممتعة لجميع زوار المعرض.