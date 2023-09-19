علماء آثار إندونيسيون: حريق متحفنا الوطني كارثة

طالبت رئيسة جمعية جاكرتا الكبرى لعلماء الآثار الإندونيسيين، دياه شيتراريا ليستياتي، المتحف الوطني بالبلاد بجمع بيانات عن التحف الفنية المتضررة من الحريق الذي شب بالمبنى أخيراً، حتى يمكن تنفيذ عمليات الإصلاح والترميم المناسبة لها.

ونقلت وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء عن ليستياتي قولها في بيان: «نطلب من إدارة المتحف الوطني القيام بجمع بيانات تفصيلية عن المبنى والمجموعات والتحف الفنية التي تضررت جراء الحريق، بحيث يمكن إعداد إجراءات الإصلاح والترميم الحقيقية لها». وكان المتحف الوطني في جاكرتا قد تعرض لحريق مدمر مساء السبت الماضي، ما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بكنوز وطنية إندونيسية وإمكانية خسارتها. وقالت ليستياتي إن الحريق الذي اندلع بالمتحف الوطني الإندونيسي كارثة غير مسبوقة ومؤسفة.