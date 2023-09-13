فرقة الإمارات الموسيقية على مسرح «العويس»

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية حفلاً لفرقة الإمارات الموسيقية السبت المقبل، في قاعة المسرح بمبنى المؤسسة في دبي.

وتأسست فرقة الإمارات الموسيقية في يناير 2020 تحت مظلة وزارة الثقافة والشباب، بإشراف الفنان عيد الفرج، وتضم في صفوفها حالياً 25 فناناً بين عازف ومغن في غالبيتهم من أبناء الإمارات.

وجاء تأسيس الفرقة للحفاظ على التراث الفني والموسيقي الإماراتي وتقديمه بصورة مواكبة لما وصلت إليه الدولة من تطور في شتى المجالات مع المحافظة على الهوية.

وسيتضمن الحفل وصلات غنائية إماراتية وعربية طربية قديمة منها: «صوت السهارى، بتلوموني ليه، النهر الخالد، ما علينا، تعبت من السفر»، وغيرها من الأغنيات التي ستقدم بأصوات عدة، بالإضافة إلى عزف منفرد.