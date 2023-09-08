هزاع بن زايد: معرض أبوظبي للصيد والفروسية أصبح منصة للحفاظ على التراث

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الـ20 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتفقَّد سموُّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عدداً من الأجنحة الإماراتية والعربية والدولية المشارِكة في المعرض، إذ استمع سموُّه من الأمين العام لنادي صقاري الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظِّمة للمعرض ماجد علي المنصوري، إلى شرح عن فعاليات دورة هذا العام التي تشهد مشاركة 1220 عارضاً وعلامة قدِموا من مختلف أنحاء العالم.

وأشاد سموُّه بالتطوُّر الكبير الذي حقَّقه المعرض على امتداد دوراته الـ20، إذ إنه أصبح منصةً رئيسةً للحفاظ على التراث الذي يُعدُّ جزءاً أصيلاً من الهُوية الوطنية، مشيداً سُموُّه بحسن تنظيم المعرِض وحيويته واتساع نطاق فعالياته عاماً بعد عام، ونجاحه في استقطاب مختلف الشرائح العمرية للجمهور.

وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أنَّ شعار دورة هذا العام «استدامة وتراث.. بروح متجدِّدة» يأتي تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات تحت شعار «اليوم للغد»، واستعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، ما يؤكِّد حِرصَ الدولة المستمر على دعم قضايا البيئة والمناخ، وتصدُّر مفهوم الاستدامة اهتماماتها بوصفها أولوية وطنية كبرى لدولة الإمارات.



