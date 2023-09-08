40 عرضاً في «دبي أوبرا» احتفاء بثقافات العالم

أكثر من 40 عرضاً ستقدم على خشبة دبي أوبرا في موسمها الجديد الذي تم الإعلان عنه في لقاء صحافي أمس في مقر الأوبرا، وذلك احتفالاً بالذكرى السنوية السابعة لها بوصفها وجهة ومركزاً للفنون الأدائية في دولة الإمارات. وتحتفي دبي أوبرا بثقافات العالم من خلال برنامجها المتنوع لموسم 2023-2024، إذ تستضيف العديد من الفعاليات الفنية، بما فيها عروض الأوبرا والباليه والحفلات الموسيقية والمسرحيات الغنائية، فضلاً عن تنظيم النسخة الأولى من أسبوع موسيقى الأفلام.

تنوع فني

وتحدث مدير دبي أوبرا، الدكتور باولو بتروشيلي، خلال اللقاء الصحافي، وقال: «يتميز الموسم الجديد بالتنوع الفني، فالعروض والإنتاجات الضخمة التي نقدمها في دبي أوبرا تلبي تطلعات جميع شرائح المجتمع، وتجمع أبرز الشركات المرموقة والفنانين الموهوبين من مختلف أنحاء العالم، وتواصل دبي أوبرا مسيرتها الريادية بصفتها بيت الثقافات، ومركزاً حيوياً للإبداع، وملتقى لمختلف اللغات والثقافات من جميع أنحاء العالم، ما يوفر تجربة لا مثيل لها للجمهور من جميع الفئات العمرية».

وأعلن بتروشيلي عن التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، بهدف تحفيز المشهد الفني الإقليمي وتعزيز العلاقات مع المجتمعات المحلية، فضلاً عن التعاون مع منظمة اليونيسكو. ويهدف التعاون مع هذه الجهات إلى الاحتفال بالتراث الثقافي الغني بالإمارة وتعزيز مشاركة المجتمع الهادفة وترسيخ الجذور الثقافية من خلال مجموعة من المشاريع، بما في ذلك المهرجانات الموسيقية والمبادرات التعليمية والعروض المسرحية وورش العمل.

ثقافة واقتصاد

وتحدث خلال اللقاء، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أحمد الخاجة، عن هذا التعاون قائلاً: «يجسد تعاوننا مع دبي أوبرا التزامنا الثابت وسعينا المتواصل لإيجاد علاقة حيوية تجمع بين الثقافة والنمو الاقتصادي والفعاليات بما فيها العروض العربية والكوميدية المميزة، ولا تعكس هذه الشراكة دعم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لقطاع الفنون فحسب، بل هي خطوة مهمة لتعزيز جاذبية دبي العالمية في تقديم مزيج متنوع من التجارب الثقافية الرائعة». وأضاف الخاجة: «تستضيف دبي أوبرا في موسمها الجديد مجموعة مميزة من الفعاليات مثل عروض الباليه والحفلات الموسيقية والمسرحيات، وهي تعكس رؤية دبي في كونها وجهة تجمع ثقافات العالم المتعددة، ومما لا شك فيه أن هذا التعاون المشترك سيعزز مكانة دبي وهويتها وجهة ثقافية نابضة بالحياة، إلى جانب تعزيز الجانب الاقتصادي فيها».

سياحة ثقافية

وقال المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، عن أهمية الفنون في تطوير وتوسيع آفاق السياحة الثقافية، ومساهمتها في إثراء المشهد الإبداعي في دبي، مؤكداً حرص الهيئة على دعم كل المبادرات الفنية الهادفة لتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

ولفت بن خرباش إلى تطلعهم من خلال هذا التعاون إلى توفير منصة حيوية تشجع الابتكار في القطاع الثقافي والفني، وتسهم في تمكين أصحاب المواهب المحلية من استثمار مخزون دبي الثقافي والتراثي في التعبير عن رؤاهم الفنية وعرضها أمام الجمهور، مشيراً إلى وجود الكثير من المواهب التي تستحق الدعم ليس من الإماراتيين فحسب بل أيضاً المقيمين في الدولة.

شراكة

وتحدث مدير المكتب الإقليمي لمنظمة اليونيسكو لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، لـ«الإمارات اليوم»، عن التعاون بين المنظمة ودبي أوبرا، وقال: «سنعمل من خلال شراكة اليونيسكو مع دبي أوبرا في مجال الصناعات الإبداعية والثقافية، وتستمد هذه الشراكة أهميتها من كون الأوبرا باتت ملتقى للفنانين من جميع أنحاء العالم، مع الإشارة إلى أن شراكة اليونيسكو مع الإمارات بصفة عامة شراكة قوية جداً منذ سنوات طويلة». وأضاف: «تسهم الإمارات في جميع برامج اليونيسكو للثقافة والتعليم، وهي تشارك وبقوة في التحضير لمؤتمر الفنون والثقافة في التعليم والذي سيقام في الإمارات مطلع العام المقبل، ويهدف إلى توظيف التعليم في خدمة الثقافة والفنون والعكس أيضاً، كما أن المؤتمر سيخرج بتوصيات وبرنامج استراتيجي وسياسات تطبقها الدول للوصول إلى النتائج المرجوة منه».

«بحيرة البجع»

أعلن مدير دبي أوبرا، الدكتور باولو بتروشيلي، في نهاية اللقاء، عن برنامج العروض لموسم 2023- 2024، مشيراً إلى أن العروض تبدأ مع «بحيرة البجع» وستقدم العرض فرقة الباليه والأوبرا الوطنية المجرية، ثم سيقدم عرض «مدام بترفلاي». بينما ستقدم العروض الأولى في الإمارات لكل من أوركسترا تياترو ألاسكالا، وأوركسترا ميوزيك أتيرنا، فيما يقدم الملحن تيودور كورنتسيس حفله الأول في الشرق الأوسط، فضلاً عن تقديم العرض الأول لفرقة «باليه أوبرا روما»، فيما ستقدم على خشبة الأوبرا في ليلة رأس السنة أوركسترا القدس السيمفونية حفلها بقيادة جوليان راشلين.

أما عروض الباليه خلال الموسم، فتشمل «كسارة البندق»، بينما تشمل العروض الموسيقية «ماتيلدا» و«فانتوم أوف ذا أوبرا». كما ستنظم الأوبرا في مايو المقبل، النسخة الأولى من أسبوع موسيقى الأفلام، والذي يحتفي بأهم مؤلفي موسيقى الأفلام. وستنظم حفلات بمناسبة اليوم العالمي للجاز، إلى جانب استضافة أسماء بارزة في العزف والغناء لتقديم حفلات موسيقية، من بينهم عازف الكمان الشهير ديفيد غاريت، والمغني علي سيتهي، وماتيو بوتشيلي وغيرهم.

الموسيقى لحماية الكوكب

تستضيف دبي أوبرا في الأول من ديسمبر المقبل العرض الأول لأوركسترا «تياترو ألاسكالا» الإيطالية في دولة الإمارات، لتقدم فعالية تحمل عنوان «حفل موسيقى الغد»، والتي تهدف إلى دعم الجهود العالمية لحماية الكوكب وضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة، والاحتفاء بقيم التضامن والأمل. وينطلق العرض بالتزامن مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخ (كوب 28)، بمشاركة مجموعة من قادة الفرق الموسيقية الإيطاليين، بمن فيهم فيردي بوتشيني وماسكاجني، ويقود العرض ميشيل جامبا، بينما يقدم الحفل مغنية السبرانو الشهيرة عالمياً عايدة جاريفولينا ومغني التينور اللامع بييرو بريتي.