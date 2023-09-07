3000 طفل في ورش مخيمات «دبي للثقافة»

شارك أكثر من 3000 طفل في ورش العمل والأنشطة الإبداعية والفنية والترفيهية التي تضمنتها برامج مخيمات هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، التي أقيمت في مكتبات دبي العامة، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، ومتحف الشندغة، وحي الفهيدي التاريخي، ومتحف الاتحاد. ووفقاً للهيئة، سجل مخيم «مكتبات دبي العامة» الصيفي الذي أقيم تحت شعار «الاستدامة»، انضمام مئات الأطفال الذين شاركوا في 234 ورشة عمل إبداعية استضافتها مكتبات الصفا للفنون والتصميم، والمنخول، والطوار، وأم سقيم، والراشدية، وحتا العامة، وتعرف الأطفال خلالها على طرق إعادة التدوير، وكيفية تخطيط وإنشاء المدن المستدامة.

ومعرض «الكتاب المستعمل» الذي استضافته مكتبة الطوار، باع 2286 كتاباً، وخصص ريعه لدعم إحدى الجهات الخيرية في دبي.

ومنح مخيم متحف الشندغة الصيفي للصغار فرصة المشاركة بمجموعة من الأنشطة تحت شعار «من البر إلى البحر»، فيما تمحورت فعاليات مخيم متحف الاتحاد حول «فكرة الاستكشاف»، وتعرفوا خلالها على تاريخ وقصة الاتحاد وتأسيس الدولة.

أما مخيم مركز الجليلة لثقافة الطفل انقسم إلى شقين، الأول تحت شعار «استكشف عجائب الطبيعة»، والثاني «استكشف العالم».

وعلى مدار أسبوعين، شارك أطفال المخيم الصيفي في «حي الفهيدي التاريخي»، في سلسلة من المغامرات الشيقة.