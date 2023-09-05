«البيئة والمحميات الطبيعية» تروّج لسفاري الشارقة

تستقطب فعاليات الدورة الـ20 من معرض الصيد والفروسية التي تستمر حتى الثامن من الشهر الجاري، مشاركة مؤسسات وشركات وجهات محلية ودولية، تتنوّع خدماتها وتشمل أسلحة الصيد والرحلات البرية والبحرية والصقارة والخيل وغيرها.

وتأتي مشاركة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، في المعرض، كواحدة من أبرز المشاركات المحلية؛ إذ تعرض الهيئة أهم إنجازات الإمارة في المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وصون مواردها والعمل على استدامتها وتنوعها الحيوي، من خلال البحث العلمي ووضع السياسات المناسبة للتوعية بذلك.

وقال مدير إدارة الاستدامة البحرية والمسؤول عن جناح الهيئة في المعرض عبدالعزيز السويدي، إن «هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، حرصت بشكل دائم على التواجد في معرض الصيد والفروسية للتعريف بدورها وبالتحديات التي تواجهها في المحافظة على البيئة، انطلاقاً من رؤيتها في بناء شراكة متفاعلة، والارتقاء بمنهجية الإدارة البيئية، لتكون قادرة على المساهمة في صون عناصر المنظومة البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على المصالح البيئية للأجيال».

وأضاف أن مشاركة الهيئة في دورة المعرض هذا العام، تركّز على الترويج والتسويق لسفاري الشارقة، الذي يعتبر أكبر سفاري خارج القارة الإفريقية؛ إذ يضم 50 ألف حيوان من 120 نوعاً مختلفاً، ونحو 100 ألف شجرة سمر محلية وإفريقية تتوزّع على مختلف أنحاء السفاري الذي تبلغ مساحته ثمانية كيلومترات مربعة.