صاحب «الراهب الذي باع سيارته الفيراري».. في الشارقة

يشارك القيادي والكاتب العالمي روبن شارما، تجربته الحياتية في خطاب، بعنوان «القيادة من دون لقب» يطرح فيه رؤيته المميزة عن الشخصية القيادية أمام جمهور المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ12 التي تعقد 13 و14 الجاري بمركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد».

ويعد شارما الكاتب الكندي، الهندي الأصل، الرئيس التنفيذي لشركة «شارما ليدر شيب إنترناشيونال»، من أشهر المتخصصين بمجال القيادة والتحفيز، ووصلت مبيعات كتبه إلى أكثر من 20 مليون نسخة في أكثر من 96 دولة، ومن أشهر كتاباته «الراهب الذي باع سيارته الفيراري» و«نادي الخامسة صباحاً»، كما يعمل مستشاراً لعدد من الشخصيات المهمة في قطاعات الأعمال، ويركِّز جهوده على دعم الأطفال المحتاجين، من خلال مؤسسة روبن شارما للأطفال.

ويطرح شارما في خطابه على منصة المنتدى في يومه الثاني، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، رؤيته الخاصة للشخصية القيادية وسماتها وتفاعلاتها مع محيطها، بوصفها شخصية صاحبة مهمة تعمل على إحداث تغييرات إيجابية في حياة الآخرين، وتحفزهم على الإبداع والابتكار والتفكير غير التقليدي.

ويستعرض شارما الذي يعد من كبار الخبراء في مجال القيادة المفاهيم المغلوطة، التي تحيط بثقافة القيادة مثل المنصب الوظيفي والمكانة الاجتماعية، إذ يرى أن القيادة منهج تفكير ورؤية واضحة للمستقبل، وليست مجرد مكانة متميزة.

ويهدف شارما من خلال خطاباته واستشاراته وحواراته مع مختلف الفئات إلى تبسيط مفهوم القيادة الذي يعتبره حالة ممكنة، وأن باستطاعة أي شخص أن يكون قائداً ومؤثراً، إلى جانب سعيه إلى ترسيخ مفهومي الابتكار والإبداع.

• 20 مليون نسخة، مبيعات إصدارات روبن شارما.