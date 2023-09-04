«الظفرة».. اقترب موسم مزاينات الإبل

حدد مهرجان الظفرة مواعيد محطات موسم مزاينات الإبل لدورته الـ17 التي تنظم خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى الثامن من فبراير المقبلين بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

ويتضمن موسم مزاينات الإبل أربع محطات هي «مزاينة سويحان، مزاينة رزين، مزاينة مدينة زايد، والمهرجان الختامي (مهرجان الظفرة)» وتسلّط الضوء على دور الإبل فــي ثقافة وتراث دولة الإمارات ودول مجلس التعاون.

وتنطلق أولى مزاينات الموسم «مزاينة سويحان» من ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في سويحان بمدينة العين، خلال الفترة من 21 إلى 28 أكتوبر المقبل، وتتضمن أشواطاً مخصصة للإبل المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل من السلالات الأصيلة لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل.

أما المحطة الثانية «مزاينة رزين» فتنظم في مدينة أبوظبي خلال الفترة من 11 إلى 18 نوفمبر المقبل، وتتضمن أشواطاً مخصصة للإبل المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل من السلالات الأصيلة لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل.

وتبدأ المحطة الثالثة «مزاينة مدينة زايد» في 16 ديسمبر المقبل في منطقة الظفرة، وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، وتتضمن أشواطاً مخصصة للإبل المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل والوضح من السلالات الأصيلة لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل. وتقام «مسابقة الصيد بالصقور» على هامش فعاليات مزاينة مدينة زايد خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر المقبل في ميدان مدينة زايد للمسابقات التراثية بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين، وتشمل مسابقات التلوح لفئات الفروخ والجرناس.

ويشهد المهرجان الختامي «مهرجان الظفرة» خلال الفترة من 20 يناير إلى الثامن من فبراير المقبلين تنظيم مزاينة الإبل.

مسابقات تراثية

يضم المهرجان الختامي (الظفرة) العديد من الفعاليات التراثية والثقافية والسوق الشعبي والأسواق الخارجية ومكشات الظفرة، بالإضافة إلى تسع مسابقات تراثية (الرماية «بندقية السكتون 0.22»، انسف القعود وشله، اللبن الحامض، مزاينة التمور وتغليفها، بطولة سباق الخيل العربي الأصيل، بطولة سباق السلوقي العربي، مزاينة الصقور، مزاينة السلوقي العربي، مزاينة غنم النعيم).