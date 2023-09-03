موزة الكعبي.. أصغر فنانة في «الصيد والفروسية»

تُعدّ موزة الكعبي، أصغر فنانة مشاركة في معرض أبوظبي للصيد والفروسية هذا العام، إذ يبلغ عمرها 12 عاماً، وتدرس في الصف السابع في أكاديمية الشيخ زايد للبنات بأبوظبي.

ولا يتوقف طموح موزة على تقديم أعمالها الفنية للجمهور، كما أوضحت لـ«الإمارات اليوم»، إذ تتطلع لأن تصبح هوايتها مجال عمل كذلك، وتكون أصغر رائدة أعمال في مجال الفنون.

وكشفت أنها تستعد لافتتاح صالة للفنون في أبوظبي تديرها مع أسرتها، وتجمع مبدعين من مختلف الأعمار، وتضم قسماً للكبار وآخر للأطفال، إلى جانب ثالث لعرض أعمالها الفنية الخاصة، لافتة إلى أنها بدأت الرسم منذ عمر سبع سنوات، وواصلت تطوير موهبتها بفضل دعم أسرتها، بعد أن لاحظوا شغفها برسم الحيوانات والنباتات، وغير ذلك من الموضوعات المحيطة بها. وأضافت موزة: «نسعى إلى أن تقدم الصالة مساحة للفنانين الذين يرغبون في عرض أعمالهم، وتضيف للمشهد الفني في الدولة، مع التركيز على الأطفال لتشجيعهم على تطوير مواهبهم واكتساب مهارات جديدة، من خلال ورش عمل وأنشطة مختلفة، على أن تجمع هذه الأنشطة بين تعلم الرسم والترفيه والطابع التفاعلي، حتى تناسب الجيل الجديد والأطفال الذين يشعرون بالملل سريعاً».

وعن مشاركتها في الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي تتواصل فعاليات دورته الـ20 حتى الثامن من الشهر الجاري، أشارت إلى أن جناحها يضم مجموعة من الأعمال التي قام فنانون من الصالة الخاصة بها بناء على أفكار طرحتها عليهم، ولكل عمل منها فكرة تميزها، ومن أبرز هذه الأعمال لوحة عن الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويظهر فيها بورتريه له باللونين الأبيض والأسود في الخلفية، وبورتريه آخر ملوّن في مقدمة الصورة، إشارة إلى أن المغفور له الشيخ زايد رحل.. ولكنه مازال باقياً في قلوب أبناء وطنه ومحبيه جميعاً.

كما يضم الجناح لوحة استخدم في تنفيذها ألواح معدنية، وتظهر فيها صورة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، من جهة، وصورة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، من الجهة الأخرى. ولوحة لسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وهو يحمل صقراً، وتم تنفيذها باستخدام الرمال ومواد أخرى، حتى تكتسب طابعاً تراثياً وتعبّر عن الاستدامة والارتباط بالبيئة.

• من أبرز أعمال جناح موزة لوحة عن الشيخ زايد يظهر فيها بورتريه بالأبيض والأسود في الخلفية، وآخر ملون في مقدمة الصورة.

موزة الكعبي:

• «نسعى إلى أن تقدم الصالة مساحة للذين يرغبون في عرض أعمالهم، وتضيف للمشهد الفني في الإمارات».

حقائب ملوّنة

يشتمل جناح موزة الكعبي، أصغر فنانة مشاركة في معرض أبوظبي للصيد والفروسية، على حقائب من القماش وتتزيّن بالأسماء ورسومات حسب الطلب، ومجسّمات يمكن للأطفال تلوينها لتشجيعهم على الرسم والتلوين.

