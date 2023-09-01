«مدارس الحياة» تكشف أسرار الصحة النفسية في مكتبات دبي

تقدم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، من خلال مشروعها «مدارس الحياة» مجموعة جلسات تفاعلية، تهدف إلى بناء المهارات الحياتية وتحفيز الأفراد على تبني مفاهيم جودة الحياة، عبر الارتقاء بمستوى وعيهم واهتمامهم بصحتهم النفسية والبدنية.

ويتضمن برنامج «مدارس الحياة» الذي يطل في سبتمبر الجاري تحت شعار «العناية بالنفس لحياة مليئة بالأشغال» 16 ورشة وجلسة باللغتين العربية والإنجليزية، ستمكن روّاد مكتبة الصفا للفنون والتصميم من اكتشاف أساليب التصميم الداخلي وتأثيره في تعزيز الشعور بالانتعاش والحيوية داخل البيت. كما يتضمن البرنامج أيضاً ورش عمل نوعية أخرى، من بينها «التغذية السليمة» و«الطبق الصحي»، فيما تبين ورشة «أسرار الطبيعة» طرق تحديد فوائد الثمار من أشكالها.

كما سيكون المشاركون على موعد مع ورشة «كيف تخطط لمستقبلك»، وفيها سيتعلمون طرق إنشاء لوحات خاصة تتضمن أهدافهم وتحدد رؤيتهم المستقبلية، فيما تستضيف مكتبتا الصفا للفنون والتصميم وحتا العامة ورشة «تقدير الذات» المخصصة للسيدات فقط، وفيها سيتَمكَنّ من اكتشاف نقاط قوتهن وكيفية استغلالها في تحقيق النجاح.

وتستضيف مكتبة الطوار العامة، ثلاث ورش عمل نوعية تسلط الضوء على الصحة النفسية وبناء المهارات الذاتية، كما سيتعلمون في ورشة «رحلة نحو عالم التشافي» كيفية التخلص من الصعوبات النفسية، ويكتشفون في ورشة «ازرع حديقتك الخاصة في دبي» طرق رعاية النباتات.