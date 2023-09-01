حسين المهدي ورنا الرفاعي بطلا «تحدي القراءة العربي» في السعودية

توج «تحدي القراءة العربي» في دورته السابعة الطالب حسين بن صالح المهدي، والطالبة رنا مهنا الرفاعي بطلين على مستوى المملكة العربية السعودية من بين مليون و213 ألفاً و823 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات من 9454 مدرسة، تحت إشراف 24 ألفاً و100 مشرف ومشرفة من جميع مناطق المملكة.

وجرى تتويج الطالب حسين بن صالح المهدي، من الصف الأول الثانوي في مدرسة الفيصلية الثانوية من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، بطلاً لـ«تحدي القراءة العربي» في دورته السابعة على مستوى المملكة العربية السعودية من بين الطلبة الذكور، والطالبة رنا مهنا الرفاعي، من الصف الثالث الثانوي في مدرسة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، بطلة لـ«تحدي القراءة العربي» على مستوى المملكة من بين الطالبات الإناث، وذلك خلال الحفل الختامي للنسخة السابعة من «تحدي القراءة العربي»، الذي نظم في الطائف، بحضور الدكتور سعد الحربي وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية في المملكة العربية السعودية، ومشاركة الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إضافة إلى عدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة «تحدي القراءة العربي».

كما جرى في الحفل تتويج فؤاد بن مضيف الطلحي، من منطقة الطائف التعليمية بلقب المشرف المتميز، في حين ذهب لقب المدرسة المتميزة إلى مدرسة مدارس مواهب الوطن من منطقة عسير التعليمية، وتأهل إلى التصفيات النهائية ثلاثة طلاب من فئة أصحاب الهمم، من مجموع 647 طالباً وطالبة شاركوا في المنافسات، وفازت باللقب الطالبة ريما عويد السلمي من الصف الأول الثانوي في مدرسة معهد النور من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جدة.

وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى المملكة العربية السعودية 10 أوائل من الطلاب الذكور، و10 من الإناث، اختارت منهم لجان التحكيم بطل التحدي لكل فئة على المستوى الوطني السعودي في الدورة السابعة من «تحدي القراءة العربي».

وسجلت الدورة السابعة من «تحدي القراءة العربي»، الذي تنظمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مشاركة قياسية بزيادة 11% على الدورة الماضية، حيث وصلت المشاركات إلى 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة يمثلون أكثر من 188 ألف مدرسة، وبإشراف نحو 150 ألف مشرف ومشرفة.

• 24100 مشرف ومشرفة من جميع مناطق المملكة.

• ريما عويد السلمي فازت باللقب عن فئة أصحاب الهمم.