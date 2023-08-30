بنك الفجيرة يطلق مسابقة الفنون: «حان الوقت» لإبداعات الاستدامة

أطلق بنك الفجيرة الوطني النسخة الثالثة من مسابقة الفنون، تحت شعار «حان الوقت»، والتي تتيح فرصة المشاركة لجميع الفنانين من عمر 18 عاماً فما فوق من سكان دولة الإمارات، ويسعى من خلالها لتقديم أعمال فنية تشجع على تبني نمط حياة يراعي معايير الاستدامة البيئية.

وتسهم المسابقة في تعزيز العمل الهادف نحو الوصول إلى مستقبل أفضل، فيما يسلط شعارها الضوء على مساهمات الأفراد وتأثيرهم على النظم البيئية المحيطة بهم.

وتهدف المسابقة إلى تقديم الدعم والرعاية للمجتمع الإبداعي في دولة الإمارات عبر إتاحة الفرصة للفنانين لتقديم أعمالهم الإبداعية في مختلف الفئات والمجالات، بما في ذلك الرسم، والنحت، والأعمال الرقمية، على أن تتمحور الأعمال حصراً حول موضوع الاستدامة ورفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني فينس كوك، إن «البنك يحرص من خلال مسابقة الفنون في نسختها الثالثة على تسليط الضوء على برامجه المرتبطة بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، والتي تتماشى مع كل من أجندة دولة الإمارات في مجال الاستدامة، وأهداف مؤتمر الأطراف COP28 الذي سيعقد في نوفمبر المقبل».

وتتلقى المسابقة المشاركات حتى 15 سبتمبر المقبل، وستبدأ لجنة التحكيم تقييم الأعمال وفق معايير فنية محددة لاختيار الأعمال الـ10 الأفضل التي ستحظى بفرصة عرضها في واحد من أبرز المعارض الفنية، كما سيتم الإعلان عن الفنانين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى الذين سيحصلون على جوائز مالية، إضافة إلى جلسة توجيه فردية من أحد المحكمين، فيما تمنح لجنة التحكيم الفنانين الـ10 الذي تم اختيارهم شهادة «القطعة الفنية الأكثر إبداعا».

يذكر أن المسابقة استقبلت العام الماضي أكثر من 500 مشاركة.