ملهمات إماراتيات.. بقوة الإرادة يكتبن قصص نجاح

بالورود، وتسليط الضوء على إنجازاتهن وصلابتهن في مواجهة التحديات والتغلب عليها، احتفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية، بأمهات أصحاب همم وكبيرات مواطنات عضوات في نادي «ذخر».

وأكدت الهيئة أن أمهات أصحاب الهمم يجسدن نماذج حية للمرأة الإماراتية المثابرة، وما تتمتع به من قوة إرادة وعزيمة على النجاح، وذلك بالنظر إلى قصص النجاح الكثيرة التي يزخر بها المجتمع الإماراتي، كما أن كبيرات المواطنات نماذج حية على إنجازات المرأة الإماراتية وما بذلته من جهد وصبر على مدار السنوات.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع المنافع والتمكين في الهيئة، ميثاء الشامسي، إن «أمهات أصحاب الهمم نماذج ملهمة للمرأة الإماراتية التي تواجهها ظروف متنوعة تتطلب منها قدرة خاصة على التكيف والتفاني، وعلى إيجاد الحلول والتعامل مع مختلف التحديات بقوة إرادة لتغيير حياة أبنائها ومساعدتهم للوصول إلى أقصى طاقاتهم، وكتبن بإيجابيتهن قصص نجاح نفخر بها ونتعلم منها».

واستقبلت الهيئة أمهات أصحاب الهمم في مركز البرشاء المجتمعي بحضور كبيرات المواطنات في الأجواء الاحتفالية ليوم المرأة الإماراتية، وتحدث عدد منهن عن تجاربهن والتحديات التي مررن بها وتجاوزنها بعزيمة وإصرار.