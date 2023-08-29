مروة العقروبي: بيت الحكمة يمد جسوراً مع المكتبات العالمية

شارك بيت الحكمة في فعاليات النسخة 88 من «المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات» الذي نظمه الاتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات (IFLA) في مدينة روتردام بهولندا، خلال الفترة من 21 إلى 25 الجاري.

وقالت المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، مروة العقروبي، إن «الهدف من مشاركتنا في المؤتمر ترسيخ دعائم المعرفة في المجتمع المحلي عبر تجربة ثقافات المكتبات الأخرى والتعرف إليها عن قرب، وبناء جسور تواصل معها، فعالم المكتبات عالم واسع يتسم بسرعة المتغيرات والتحولات عبر الاستثمار في الأفكار الجديدة والتقنيات الحديثة التي تسهل الوصول إلى المعرفة، وتجذب كل فئات المجتمع». وأضافت: «لدينا تجربة مميزة في الشارقة نتشاركها بفخر مع الوفود والزائرين، ونأمل أن يجدوا فيها نموذجاً يمكن تعميمه في بلدانهم».

وعلى هامش المشاركة في المؤتمر، زار وفد بيت الحكمة مكتبة «لوك هال» العامة التي تعد مرجعاً للمفهوم المعاصر للمكتبات.

كما التقى وفد بيت الحكمة المشارك في المؤتمر بعدد من كبار المسؤولين والقيادات في قطاع المكتبات.

وتستعد دولة الإمارات لاستضافة نسخة العام المقبل من المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات بعد أن وقع اختيار الاتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات على دبي لتنظيم الحدث خلال الفترة من 19 حتى 23 أغسطس 2024، لتكون المرة الأولى التي يُقام فيها الحدث العالمي بمدينة عربية في منطقة الشرق الأوسط.