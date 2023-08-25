«متروبوليتان» يحتفي بمبدعين أميركيين من أصول إفريقية

يحتفي متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك من خلال لوحات وصور ومنحوتات وأعمال أدبية لأميركيين من أصول إفريقية بالحركة الفنية التي أنتجتها الهجرة الكبرى لملايين الأفارقة من جنوب الولايات المتحدة إلى شمالها وغربها في النصف الأول من القرن الـ20. فالمتحف الذي يُعدّ من الأهم في العالم يعرض اعتباراً من فبراير المقبل 160 عملاً فنياً حديثاً تعود لجامعات تاريخية سوداء ومراكز فنية ومؤسسات، في هذا المعرض «الثوري» الذي يحمل عنوان «نهضة هارلم والحداثة عبر الأطلسي»، حسب «متروبوليتان».

وأوضح بيان المتحف أن المعرض يشكّل صورة شاملة لأول حركة دولية للفن الحديث أسسها فنانون أميركيون من أصول إفريقية، ومن أبرز أهدافه إظهار «الحياة اليومية الحديثة في الأحياء السوداء الجديدة».

وشهدت مرحلة ما بين الحربين العالميتين في الولايات المتحدة بدايات الهجرة الكبرى للأميركيين من أصول إفريقية التي امتدت من عام 1910 إلى 1970، وغادر خلالها نحو ستة ملايين الولايات الجنوبية التي كانت لاتزال خاضعة للفصل العنصري إلى المدن الكبرى في الشمال والغرب الأوسط والغرب أملاً في الحرية والمساواة وظروف معيشية أفضل.