«مكتبات الشارقة» تشارك في «العالمي للمكتبات والمعلومات»

تشارك «مكتبات الشارقة العامة» في الدورة 88 من «المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات»، الذي ينظمه «الاتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات» في مدينة نوتردام بهولندا، تحت شعار «لنعمل معاً.. لنبنِ مكتبة». وتهدف المشاركة إلى استكشاف أحدث الاتجاهات والتقنيات في قطاع المكتبات، وتبادل الرؤى الاستراتيجية، وبحث سبل التعاون مع نخبة من المسؤولين والخبراء من المؤسسات المعرفية المشاركة.

وتشمل مشاركة «مكتبات الشارقة العامة» مجموعة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين، إلى جانب زيارات إلى أبرز المكتبات في هولندا، حيث استقبل جناحها وفداً من أعضاء مجلس إدارة «الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات»، هم: الأمين العام شارون ميمس، والرئيس السابق للاتحاد باربرا ليسون، والرئيس الحالي فيكي ماكدونالد، حيث أثنوا على جهود مكتبات الشارقة العامة في الارتقاء بدور هذه المؤسسات المعرفية باعتبارها مراكز عالمية لنشر المعرفة وتعزيز الحوار الثقافي.

واستقبل جناح «مكتبات الشارقة العامة» أيضاً رئيسة «جمعية المكتبات الأميركية» إيميلي درابينسكي، وتَركّز الحديث حول جدول أعمالها في الأشهر المقبلة، وأبرزها زيارتها إلى إمارة الشارقة للمشاركة في «معرض الشارقة للكتاب»، كما عقد وفد مكتبات الشارقة اجتماعاً مع «المكتبة الوطنية الفرنسية» لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين بشأن العمل على مشاريع ثقافية مختلفة.

وقالت مديرة إدارة «مكتبات الشارقة العامة» إيمان بوشليبي: «تعكس مشاركتنا في هذا المؤتمر العالمي التزامنا ببناء جسور ثقافية ومعرفية وتعزيز التبادلات المهنية، ومن خلال بحث سبل التعاون وإقامة الشراكات الاستراتيجية مع نظرائنا من المؤسسات المعرفية، والاطلاع على أفضل التجارب العالمية الناجحة في هذا القطاع، نسعى إلى تسليط الضوء على دور المكتبات باعتبارها بوابة للعلم والمعرفة، ومساحة تلهم الإبداع، وتتيح وصول الأفراد إلى المصادر المعرفية المتنوعة، لتحقيق التنمية المجتمعية ورسم ملامح مستقبل مزدهر».

ومن المقرر أن يحضر الوفد المشارك من «مكتبات الشارقة العامة» مجموعة من الجلسات وورش العمل التي ينظمها المؤتمر، وتركز على تعزيز المهارات المهنية في إدارة المكتبات، والاطلاع على أحدث التقنيات والاتجاهات في قطاع المكتبات والمعلومات، لضمان مواكبة المتغيرات واستشراف التطورات المتسارعة التي تمر بها المجتمعات.

إيمان بوشليبي:

• «تعكس مشاركتنا في هذا المؤتمر العالمي التزامنا ببناء جسور ثقافية ومعرفية، وتعزيز التبادلات المهنية».