مدينة إكسبو تسلط الضوء على إسهام المرأة الإماراتية في الفنون

تحتفل مدينة إكسبو دبي بيوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس، ببرنامج إبداعي موسع في جناح المرأة، يشمل افتتاح معرض رقمي يسلط الضوء على إسهام المرأة الإماراتية في الفنون، بالتعاون مع متحف الفن الخليجي، وهو أول متحف رقمي يعرض أعمال الفنانين والمصورين من دول منطقة الخليج العربي والمقيمين فيها.

ويستضيف الجناح، المغنية وكاتبة الأغاني سارة الهاشمي، والباحثة والشاعرة الدكتورة عفراء عتيق، ويتيح بعدها للجمهور دخولاً مجانياً إلى الجناح، بما في ذلك معرض متحف الفن الخليجي.

وقالت رئيسة التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، مرجان فريدوني: «تقدم دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في تعزيز التوازن بين الجنسين، وفي جناح المرأة نؤمن أيضاً بأن السبيل الوحيد لتحقيق الازدهار والاستدامة للجميع هو عبر المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة».

وأضافت «أن يوم المرأة الإماراتية هو فرصة للاحتفال بإنجازاتنا ونجاحاتنا، والفن بجميع أشكاله هو الوسيلة المثالية لتقريب القضايا المهمة إلى قلوب الناس، ويتشرف جناح المرأة باستضافة هذه المجموعة الرائعة من الفنانات الإماراتيات الرائدات والملهمات».

ويمثل يوم المرأة الإماراتية فرصة لتسليط الضوء على الريادة العالمية للدولة في تمكين المرأة ومناقشة ما يتعين القيام به في هذا المجال. واختير موضوع هذا العام «نتشارك للغد» ليتوافق مع عام 2023 باعتباره عام الاستدامة في دولة الإمارات، ويبرز أهمية تمكين المرأة في مكافحة تغير المناخ، في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة قمة المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي في وقت لاحق من هذا العام.