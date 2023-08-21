«أبوظبي للصيد» لمحبي أنشطة الهواء الطلق: اقترب موعدنا

كشف معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أن دورته الـ20 ستشهد مشاركة كبيرة من الشركات المحلية والدولية المختصة بإنتاج وتوزيع مستلزمات الرحلات البرية والشاطئية والتخييم، بالإضافة إلى سيارات الدفع الرباعي والكرفانات المتنقّلة.

وتقام الدورة المقبلة من المعرض تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح متجددة»، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، من الثاني حتى الثامن من سبتمبر المقبل.

وتعد قطاعات «معدّات الصيد والتخييم» و«رحلات الصيد والسفاري» و«مركبات ومعدّات الترفيه في الهواء الطلق» من أجمل القطاعات التي ينتظرها عشّاق المعرض كل عام؛ إذ يشهد الحدث إقبالاً جماهيرياً من هواة التخييم ورحلات البر الذين يستقطبهم لاستكشاف كلّ الخيارات المتاحة، والحصول على كل مستلزماتهم للقيام برحلات لا تنسى، وليحظوا بمغامرة فريدة من نوعها، وعيش متعة الصيد والتخييم والاستمتاع بالطبيعة عن قرب.

مغامرات خارجية

وتقدّم الشركات العارضة عبر البيع المباشر لهواة الرحلات، مجموعة متنوعة من المستلزمات الأساسية للقيام بالمغامرات الخارجية، بما في ذلك أدوات ومستلزمات الرحلات، كالخيم بمختلف أنواعها، وأكياس النوم والسترات الدافئة وأدوات الطهي والشواء الخارجية، والطاولات والكراسي المحمولة، وكذلك سيارات الصيد والسفاري الصحراوية والمعدّات والتقنيات والإكسسوارات اللازمة.

كما تتوافر في المعرض أحدث مقطورات التخييم ومركبات المبيت الترفيهية والكرفانات ولوازم الطرق الوعرة ورياضات الهواء الطلق. وتحرص اللجنة العليا المنظّمة للمعرض على تقديم العديد من التسهيلات والخدمات المميزة للعارضين، وباقات ترويجية وتسويقية تعزّز من مكانة معرض أبوظبي للصيد، كحدث تجاري مهم بالنسبة لهم، يتميّز بقوة شرائية عالية؛ وقد تمكنت الشركات العارضة في الدورة الأخيرة من زيادة مبيعاتها على نحوٍ كبير، عبر استقبال العملاء المهتمين، ولقاء كبار المشترين وقادة الصناعة وخبراء التسويق، وعقد صفقات وشراكات مع أبرز الوكلاء والموزعين المحليين لتسويق منتجاتها.

صفقات

وأتاح المعرض خلال دورته الماضية للشركات المتخصصة في مركبات الترفيه في الهواء الطلق، عقد صفقات تصميم وتصنيع تمّت المباشرة بصناعتها وتسليمها وفق الاتفاقات التي تمّت خلال الحدث.

وأكد مسؤولو شركات متخصصة بصناعة وتجهيز الكرفانات المتخصصة برحلات البر أنّ المعرض شكّل ملتقى للمهتمين بهذه الصناعة من الأشخاص والشركات، إذ تمّ عرض أسعار تنافسية تنخفض عن السوق بنحو 15 إلى 20%، ما مكّنهم من الاتفاق على توريد كرفانات بأحجام عدّة، بعد الانتهاء من تصميمها وتنفيذها حسب رغبة العميل.

وللكرفان زبائنه في الإمارات ودول الخليج العربي ممن لديهم هواية التخييم والقنص لأيّام عدة في الصحراء.

فرصة ذهبية

استطاعت شركات، خلال الدورة الماضية من معرض أبوظبي للصيد والفروسية، الحصول على عدد كبير من الصفقات التي يتم تنفيذها لعملاء المعرض، منها ما يُناسب المناطق الرملية والعادية، وأخرى للمناطق الوعرة، حيث يشكّل معرض أبوظبي فرصة ذهبية للشركات للتعرّف إلى شريحة كبيرة من الجمهور الشغوف بصناعة الكرفانات وخدماتها وجمالياتها.

• الدورة الجديدة ترفع شعار «استدامة وتراث.. بروح متجددة» خلال الفترة من الثاني حتى الثامن من سبتمبر المقبل.