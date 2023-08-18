«القوز الإبداعية».. مبادرات نوعية لتعزيز قوة الصناعات الثقافية

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن تحقيق منطقة القوز الإبداعية نجاحات وإنجازات لافتة تعكس أهمية المنطقة وحيويتها، وذلك عبر مجموعة المبادرات والفعاليات التي نظمتها «دبي للثقافة» دعماً للمبدعين، وتوفير كل المتطلبات التي تُمكنهم من التعبير عن أفكارهم ومشروعاتهم المبتكرة، ما يسهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

مبادرات نوعية

وشهدت منطقة القوز الإبداعية إطلاق 15 مبادرة نوعية، وتنظيم 45 فعالية، شملت 30 ورشة عمل، وست جلسات حوارية ونقاشية، إضافة إلى أربعة عروض أدائية وسينمائية، في أكثر من 25 موقعاً ضمن المنطقة التي استقطبت فعالياتها نحو 3000 مبدع ورائد أعمال وفنان، كما شهدت أيضاً تنظيم ثلاثة معارض للبيع بالتجزئة، إضافة إلى جولتين ميدانيتين أتاحت من خلالهما للمشاركين فرصة القيام بجولة واسعة تطوف أرجاء منطقة القوز الإبداعية لاكتشاف أسرارها وجواهرها المخفية.

أصحاب المواهب

وتعاونت الهيئة مع 40 جهة مختلفة، بهدف دعم روّاد الأعمال وأصحاب المواهب وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المختلفة. كما نظمت أيضاً «حاضنة القوز الإبداعية»، التي شهدت عقد 10 ورش عمل متنوّعة شارك فيها نحو 350 مبدعاً تمكنوا من طرح أفكارهم ومناقشة خطط مشروعاتهم مع مجموعة من الخبراء الذين أضاؤوا على طرق تصميم خطط العمل والتفكير الإبداعي، وكيفية تحويل الأفكار إلى مشروعات تجارية ناجحة، وعملية تحديد الجمهور المستهدف واختيار نماذج الشراكة وغيرها.

«شهر الصُنّاع»

وشهد «شهر الصُنّاع» الذي نظمته «دبي للثقافة»، بالتعاون مع «السركال للاستشارات»، و«ميك ووركس - الإمارات»، و«كولاب»، عقد 10 فعاليات رئيسة شارك فيها نحو 250 مبدعاً ورائد أعمال، وتضمنت هذه الفعاليات سلسلة من ورش العمل والجلسات النقاشية والحوارية والزيارات الميدانية لمشروعات الصُنّاع، تحت إشراف مجموعة من الخبراء الذين عقدوا لقاءات مباشرة مع الصُنّاع، بهدف تزويدهم بما يحتاجونه من استشارات فنية ومهنية تسهم في تطوير أعمالهم ومشروعاتهم.

دبلوم «مبتكر»

وتواصل «دبي للثقافة» تنظيم فعاليات برنامج دبلوم «مبتكر» لمهارات تصميم وتطوير النماذج الأولية للمشروعات الريادية الذي يستمر حتى أكتوبر المقبل، حيث تمكن البرنامج من استقطاب 25 مشاركاً للاستفادة من ورش العمل المتنوّعة، التي تشرف عليها نخبة من أفضل المتحدثين والخبراء في الصناعة يعملون على تطوير مهارات المشاركين الشخصية والفنية وتنمية معارفهم وقدراتهم المختلفة، والتعرف إلى «رحلة المنتج من الفكرة وحتى التصنيع». وكانت «دبي للثقافة» قد أطلقت برنامج دبلوم «مبتكر» بالتعاون مع «كولاب»، وبالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، للتعريف بالفرص التي يمتاز بها مجال التصنيع في الدولة، وما يوفره من إمكانات لروّاد الأعمال.

«الريادة الإبداعية»

تواصل «دبي للثقافة» عملية تفعيل «القوز الإبداعية»، عبر باقة من الفعاليات المتنوّعة، من بينها «منتدى القوز للريادة الإبداعية»، الذي سيقام في الثاني والثالث من نوفمبر المقبل، بهدف إبراز أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وغيرها من المبادرات التي تعكس دور المنطقة في تحقيق طموحات المستثمرين وروّاد الأعمال وأصحاب المواهب، بفضل امتلاكها مجموعة واسعة من النماذج الإبداعية والمشروعات الملهمة، ما يؤكد تفرد بيئة دبي وملاءمتها للمبدعين في كل المجالات، حيث يهدف المشروع إلى تأسيس مجمع إبداعي متكامل يلبي متطلبات المبدعين وروّاد الأعمال في كل المجالات ومن شتى أنحاء العالم، ويعمل على توفير بيئة ملائمة لهم تمكنهم من النجاح والتطور، والإسهام بشكل إيجابي في النسيج الإبداعي والثقافي لإمارة دبي.

• «حاضنة القوز الإبداعية»، شهدت ورش مبدعين تمكنوا من طرح أفكارهم.

• تعاونت «الهيئة» مع جهات مختلفة لدعم روّاد الأعمال وأصحاب المواهب.

• 3000 مبدع ورائد أعمال وفنان.

• 4 عروض أدائية وسينمائية.

• 350 مبدعاً تمكنوا من طرح أفكارهم ومشروعاتهم.

• 250 مبدعاً ورائد أعمال في «شهر الصُنّاع».