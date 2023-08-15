بينالي دبي للخط.. موعد مع الروائع في 20 موقعاً

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) الاستعداد لتنظيم بينالي دبي للخط، الذي سينطلق مطلع أكتوبر المقبل، بهدف إبراز أهمية هذا الفن، باعتباره أداة تعبيرية وجمالية، وهو ما يصب في إطار رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وتسعى «دبي للثقافة»، من خلال «بينالي دبي للخط» الذي ستنظم نسخته الافتتاحية بدعم ومشاركة أكثر من 200 فنان ومبدع محلي وعالمي، إلى دعم المشهد الإبداعي في المدينة، عبر الإضاءة على فنون الخط من ثقافات مختلفة، إذ سيتضمن برنامج الحدث تنظيم أكثر من 15 معرضاً في أكثر من 20 موقعاً حول دبي، ستعرض تشكيلة أعمال إبداعية، تبرز حيوية الخطوط التقليدية والمعاصرة والخط الطباعي المكتوبة بثماني لغات، إلى جانب أعمال أخرى تبرز جماليات تصميم المجوهرات والمنتجات، والفن العام والمجسمات والمنسوجات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من العروض الفنية والفئات الأخرى التي تبين دقة فنون الخط.

كما سيشهد البينالي تنظيم أكثر من 100 جلسة وورشة عمل فنية وتعليمية متنوعة، تتولى تقديمها كوكبة من الفنانين والخبراء والخطاطين المعروفين عالمياً.

مخزون إبداعي

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، أهمية الخط كأحد العناصر المكوّنة للثقافة العربية والعالمية، مشيراً إلى حرص الهيئة على إبراز مفهوم الخط وفنونه على اختلافها، بوصفه إحدى أدوات التعبير عن مخزون الثقافة الإبداعي.

وقال: «يعد الخط فناً متفرداً قائماً بذاته، لما يمتلكه من جماليات في طبيعة هندسته وتفاصيله وأشكاله المختلفة». وأضاف: «في السنوات الأخيرة أصبح الخط جزءاً من الفن التشكيلي، وحرصت (دبي للثقافة) على الاهتمام بهذا الفن، وعملت على إبرازه من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع والملتقيات التي تحتفي بالخط والخطاطين المعروفين، ما يتماشى مع التزاماتها بدعم الفنانين وأصحاب المواهب في هذا المجال».

منصة جديدة

من جهتها، قالت مديرة مشروع «بينالي دبي للخط» فاطمة القرشي، إن «دبي للثقافة تسعى من خلال تنظيم البينالي إلى خلق منصة إبداعية جديدة قادرة على تمكين أصحاب المواهب من شتى أنحاء العالم، من عرض أعمالهم وتجاربهم في فنون الخط المتنوعة»، مشيرة إلى أن بينالي دبي للخط يؤسس لحدث فني عالمي قادر على تعزيز المشهد الإبداعي في دبي، بفضل ما يتضمنه برنامجه من ثراء معرفي ومعارض للفنون والتصميم، ترافقها أنشطة وورش عمل فنية متنوعة، تسهم في تعزيز طرق التفاعل مع هذا الفن وجمالياته وتصاميمه المختلفة، إلى جانب اكتشاف المواهب الجديدة في فنون الخط.

قائمة

كشفت «دبي للثقافة» عن انضمام مجموعة جديدة من المؤسسات الثقافية الفاعلة في المشهد الثقافي المحلي، إلى قائمة الشركاء الداعمين لـ«بينالي دبي للخط»، وهي: مدينة إكسبو دبي، ومكتبة محمد بن راشد، ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وبوابة مركز دبي المالي العالمي، التي تمثل تجربة جديدة بما تقدمه من مفاهيم نوعية لأسلوب الحياة، و«معرض بوكارا» الذي يسعى لتوحيد جامعي الأعمال الفنية، وتعزيز علاقتهم مع الفنون عبر تقوية الروابط فيما بينهم، ومؤسسة AWC ART WORLD CREATIONS LTD، وهي منصة إبداعية متخصصة في إنشاء المعارض عبر الإنترنت والفن الرقمي.

• 200 فنان ومبدع محلي وعالمي يشاركون في الحدث.