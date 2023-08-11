«القوز للريادة الإبداعية»..منتدى لتمكين الصناعات الثقافية

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم «منتدى القوز للريادة الإبداعية» الذي تستضيفه منطقة القوز الإبداعية خلال الفترة من 2 وحتى 3 نوفمبر المقبل، بهدف إبراز أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وتبدأ «دبي للثقافة» باستقبال طلبات المشاركة في المسابقة اعتباراً من اليوم 10 أغسطس، على أن يكون آخر موعد لاستقبال الطلبات 31 أغسطس الجاري.

يهدف المنتدى لإبراز أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية وما يشتمل عليه من فرص استثمارية وتنموية فريدة، إلى جانب الاحتفاء برواد الأعمال وتمكينهم من تحويل رؤاهم وأفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومورد اقتصادي مستدام، عبر خلق منظومة إبداعية متكاملة تجمع بين المهارات وفرص التواصل والمجال التنافسي بين المستثمرين وأصحاب المواهب، وهو ما يصب في إطار التزامات «دبي للثقافة» بالاستثمار في الطاقات الشابة ودعمها، تحقيقاً لرؤية الإمارة الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وتتضمن أجندة المنتدى الذي تعقده «دبي للثقافة» للمرة الأولى، سلسلة من المحادثات مع عددٍ من الخبراء في ريادة الأعمال وقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، ومجموعة من الجلسات الحوارية التي تناقش تشكيلة من الموضوعات المهمة المتعلقة بريادة الأعمال الإبداعية، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية، ولقاءات التواصل، وأنشطة وفعاليات متنوعة تضيء على الجهود المبذولة للارتقاء بريادة الأعمال والمشهد الإبداعي في الإمارة. وأعلنت الهيئة عن فتح باب المشاركة في مسابقة القوز للريادة الإبداعية، بهدف رفع مستوى المنافسة بين رواد الأعمال وتشجيعهم على تقديم مشاريع مبتكرة تعزز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وتسهم في تطوير ريادة الأعمال، وتحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي».

وسيحظى رواد الأعمال الذين يصلون إلى القائمة المختصرة بفرصة عرض مشاريعهم أمام «منتدى القوز للريادة الإبداعية»، ولجنة التحكيم التي تضم خبراء الصناعة والمستثمرين وشركاء المنتدى، حيث ستتولى اللجنة عملية فرز الطلبات وتقييم المشاريع المشاركة تمهيداً لاختيار الفائز بالمسابقة، وسيتم منح صاحب المركز الأول مكافأة مالية قدرها 50 ألف درهم، بالإضافة إلى حزم دعم متنوعة.

وقالت مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة» خلود خوري، إن دبي نجحت في التحول إلى نقطة جذب للمبدعين وأصحاب المواهب من شتى أنحاء العالم، بفضل ما توفره لهم من فرص استثنائية.

يذكر أن «مسابقة القوز للريادة الإبداعية» تستهدف كل الشركات الناشئة في الدولة في مراحلها الأولى، وهي متاحة أمام كل رواد الأعمال في الصناعات الثقافية والإبداعية داخل الدولة، والتي تشمل: الإعلان والتسويق والإنتاج الثقافي والتصنيع الحرفي، والعمارة والتخطيط العمراني، والبث التلفزيوني والإذاعي، وكذلك الحرف اليدوية والفنون، والتصميم الغرافيكي والصناعي والرقمي وتصاميم الأزياء والمنتجات، بالإضافة إلى التراث والمتاحف والمكتبات وعلم الآثار، وصناعة الموسيقى والسينما وإنتاج الرسومات المتحركة، والفنون المسرحية والأدائية، والفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافي وغيرها.