«متحف المستقبل».. فعاليات متنوّعة وحوارات في أغسطس

يستضيف «متحف المستقبل» يوم غدٍ جلسة حوارية بعنوان «مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطب» ضمن سلسلة جلسات «خبراء المستقبل»، بهدف تسليط الضوء على موضوعات رئيسة عدة تتضمن الصحة الرقمية وتصنيع وتطوير الأدوية العلاجية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وستتاح للحضور في هذه الجلسة فرصة الاطلاع على أحدث توجهات الذكاء الاصطناعي في مجال استكشاف وتطوير الأدوية، ومستقبل الصناعات الطبية المتطورة المعتمدة على التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وتضم قائمة الخبراء المشاركين في هذه الجلسة الدكتور أليكس أليبر رئيس شركة «إنسيليكو»، الذي سيركز على قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي والروبوتات في قطاعات استكشاف الأدوية والكيمياء والبيولوجيا والطب، وباتريك جيه مولوني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة P4ML، سيتحدث حول فرص توظيف البيانات لتخصيص الأدوية حسب حالة المرضى في المستقبل.

كما ستتناول مديرة قطاع الصحة في مركز «بلج آند بلاي» الدكتورة لويزا شيتور، خلال مشاركتها أبرز التوجهات التقنية التي ستعيد تشكيل مستقبل الرعاية الصحية، فيما ستستعرض الدكتورة شيخة المزروعي من معهد الابتكار التكنولوجي، رؤية دولة الإمارات لقطاع طب المستقبل.

وسينظم المتحف أيضاً خلال الشهر الجاري عدداً من ورش العمل التعليمية والتفاعلية الجديدة التي ستتيح للمشاركين فرصة لتعميق معرفتهم في مجالات متنوّعة تشمل مجال التصوير والواقع الافتراضي وتصميم وتطوير الألعاب الرقمية، حيث يستضيف يوم السبت 19 أغسطس الجاري المصور الكويتي عبدالله الشايجي في ورشة تصوير سيقدم خلالها نصائحه للمصورين الراغبين في التقاط صور مميزة باستخدام هواتفهم الذكية. وتعقد هذه الورشة بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، يوم الاثنين 21 أغسطس الجاري جولة تصويرية لأصحاب الهمم ليتعرفوا إلى تقنيات التصوير الأساسية واستكشاف المشاركين الروائع البصرية والتصاميم الجمالية داخل المتحف.

ويستضيف «متحف المستقبل» أيضاً جلسة تفاعلية للغوص في عالم تطوير الألعاب والواقع الافتراضي.

• 4 متحدثين يستعرضون مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطب غداً.