قضاء نيويورك يعيد 42 عملاً أثرياً إلى إيطاليا

أعاد القضاء في نيويورك إلى إيطاليا 42 عملاً أثرياً نُهبت وبيعت بصورة غير قانونية وتبلغ قيمتها 3.5 ملايين دولار، في أحدث خطوة من هذا النوع تتخذها المدينة الأميركية التي تشكّل محوراً عالمياً للاتجار بالآثار.

وخلال احتفال في نيويورك، أعاد محققون أميركيون إلى السلطات الإيطالية 42 عملاً أثرياً استثنائياً يعود عدد منها إلى نحو 2500 عام، وفق بيان للمدعي العام في نيويورك ألفين براغ، مشيراً إلى إعادة أكثر من 200 عمل إلى روما منذ توليه منصبه في عام 2022.

ومن بين الأعمال التي عُثر عليها وأُعيدت إلى إيطاليا، مزهرية من منطقة بوليا الإيطالية تعود إلى عام 335 قبل الميلاد، سُرقت من موقع دفن في جنوب إيطاليا قبل تهريبها إلى الخارج عبر مهرّب الأعمال الفنية الإيطالي جاكومو ميديشي.