«فن أبوظبي»: نخبة مبدعين من حول العالم في نسخة 2023

وصفت مديرة «فن أبوظبي»، ديالا نسيبة، نسخة العام الجاري من المعرض التي تنطلق خلال الفترة من 22 وحتى 26 نوفمبر المقبل في منارة السعديات، بأنها «لحظة مهمة في تاريخ الحدث بالنظر إلى حجم الفعالية الضخم، وتضاعف عدد صالات العرض المشاركة مقارنة مع بداياته».

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «فن أبوظبي» في نسخته الـ15، والأكبر منذ انطلاقه، بمشاركة قياسية من 92 صالة عرض من 31 دولة من حول العالم، لتكون تتويجاً للبرنامج الفني والثقافي الذي ينظمه فن أبوظبي على مدار العام، والذي يلعب دوراً حيوياً في ازدهار مشهد الفن في غرب وجنوب آسيا وشمال إفريقيا.

وأضافت نسيبة «يسرنا أن نستقطب نخبة متنوعة من الفنانين وصالات العرض من أنحاء العالم، إذ نعزو ذلك إلى عوامل عدة منها المساهمات والأبحاث العامة التي قام بها ممثلونا لصالات العرض العالمية، ولاشك في أن وجود هذا الكمّ من الصالات الجديدة في المعرض يؤكد مدى ديناميكية مشهد الفنون المحلي والإقليمي وازدهاره على مدى 15 عاماً».

وتابعت «من خلال العمل مع قيّمي الأعمال الفنية وصالات العرض والفنانين، فإننا نحرص كذلك على إتاحة الاطلاع على تاريخ وأبحاث الفنون، ونضمن للزوار فرصة تحقيق فهم أفضل لهذه المناطق المتنوعة حول العالم».

منصة ثقافية

ويتمتع معرض فن أبوظبي بمكانة مرموقة كمنصة ثقافية مهمة لمنطقة غرب آسيا، ومن خلال مشاركة من 92 صالة عرض من حول العالم، تسلط نسخة المعرض لهذا العام الضوء على مناطق جغرافية جديدة ومتنوعة منها جورجيا وهونغ كونغ وأميركا اللاتينية، وجنوب وغرب آسيا وشمال إفريقيا، وصالات تشارك للمرة الأولى من جورجيا والمكسيك والبرازيل وسنغافورة وشيلي، إلى جانب إبراز عدد من المعارض والأعمال الفنية ذات القيمة المتميزة، ليكون المعرض مساحة لاكتشاف تاريخ الفنون العالمية في منارة السعديات.

من جهته، قال القيم وناقد الفنون وممثل صالات العرض المشاركة من هونغ كونغ كريس وان فينج: «يشرفني أن أكون مدعواً للإشراف على مشاركات صالات العرض من هونغ كونغ في (فن أبوظبي) لهذا العام، إذ سنقدم مجموعة رائعة من الأعمال الفنية المعاصرة والحديثة تعرض في الشرق الأوسط لأول مرة، وتعكس السياق التاريخي الفريد والغني في هونغ كونغ وتبرز مشهد الفن المعاصر والشيق في المنطقة. وأنا على ثقة من أن الحوار مع جمهور (فن أبوظبي) سيسهم في تطوير وتعزيز الحوار الفني بين المنطقتين».

أقسام

ومن بين 37 صالة عرض مشاركة جديدة هذا العام تشارك صالات ليا روما (إيطاليا) ودي سارث وليو جاليري (هونغ كونغ) وجاليري كرينزينجر (النمسا) وبابلو جوبل فاين آرتس (المكسيك).

كما يستقبل «فن أبوظبي» 55 صالة عرض شاركت في نسخه السابقة، ومنها جاليري إيزابيل فان دين آيندي (الإمارات) وشون كيلي (الولايات المتحدة) وهاكوجي جاليري (كوريا الجنوبية) ومازوليني (إيطاليا) وهانارت تي زد جاليري (الصين) وبيروتين (فرنسا) وغيرها.

كما تشارك في قسم الفن المعاصر والحديث بالمعرض 40 صالة عرض منها روسي آند روسي (هونغ كونغ)، وسلمى فرياني جاليري (تونس)، وبيرنييه إليادس (اليونان).

ابن خورفكان

فنان الحملة البصرية لهذا العام في «فن أبوظبي» هو محمد أحمد إبراهيم الذي تأثرت أعماله بشكل واضح بحبه لجمال الطبيعة وبيئة مسقط رأسه في خورفكان، والتي تقع بين خليج عُمان وجبال حجر.

يشار إلى أن مهمة فنان الحملة البصرية في البرنامج تتمثل في ابتكار الحملة البصرية للمعرض لتستخدم الصور المختارة في حملة التسويق والتعريف بالمعرض.

• 22 نوفمبر المقبل ينطلق المعرض في منارة السعديات ويستمر حتى 26 من الشهر نفسه.

ديالا نسيبة:

• «كمّ الصالات الجديدة في المعرض يؤكد مدى ديناميكية مشهد الفنون المحلي والإقليمي وازدهاره».