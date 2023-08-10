«الناشر الأسبوعي» ترصد الاتجاهات المتغيرة للقراءة

رصدت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الجديد الـ58، الصادر الشهر الجاري، الاتجاهات المتغيرة للقراءة على الصعيد العربي، التي تتحرك من الكتب الخيالية إلى الواقعية، خصوصاً خلال الأزمات، مثل جائحة كورونا. وكشف استطلاع المجلة لآراء ناشرين عرب أن ما لا يقل عن 70% من القرّاء هم من الشباب والطلاب وصغار السن، وأن غالبيتهم من الإناث.

واشتمل العدد الجديد على مقالات ودراسات، ونشر حواراً مع الروائي الجيبوتي عبدالرحمن وبيري.

وفي افتتاحية العدد «أول الكلام»، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري «في كل دورة جديدة من معرض الشارقة الدولي للكتاب، نعمل على إضافة أفكار وفعاليات جديدة ضمن البرنامج العام للمعرض، وفق رؤية مشروع الشارقة الثقافي الذي يقوده ويرعاه ويدعمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي رسم لنا خريطة طريق ثقافية من خلال المشروع التنويري منذ خمسة عقود»، مضيفاً «نحن في كل المواقع نسترشد بهذه الخريطة، ولذلك كل عام نعمل على إضافة فعاليات نوعية. ومن بينها جاءت ندوة مجلة (الناشر الأسبوعي) التي جمعت سبعة كتّاب وباحثين، على مدار يومين في معرض الكتاب العام الماضي»، معلناً بدء الاستعداد للندوة الثانية ضمن برنامج معرض الكتاب، في نوفمبر المقبل.

بينما كتب مدير التحرير، علي العامري عن رحلته التي امتدت مسافة 31 ألفاً و960 كيلومتراً، ذهاباً وإياباً، قائلاً «كانت رحلة طويلة، لكنها استثنائية، إذ رأيت وعايشت حبّ الكولومبيين والفنزويليين للعرب والثقافة العربية، مثلما عايشت التنوع الثقافي والجغرافي واللغوي والإنساني والطبيعي» في البلدين، مضيفاً أن «كولومبيا وفنزويلا وعموم دول أميركا اللاتينية تراهن بقوة على قوة الثقافة بكل فروعها، بكونها طريقاً معرفياً وجمالياً، فضلاً عن قدرتها على تمتين الوحدة الداخلية وترسيخ السلام الداخلي، ومواجهة المشكلات، والنظر إلى التحديات بوصفها قوة احتياطية للمجتمع».