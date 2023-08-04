متحف المستقبل ينال شهادة عالمية في مجال الصحة والسلامة

أعلن «متحف المستقبل» عن حصوله على شهادة «تصنيف ويل للصحة والسلامة»، تقديراً لتميزه في إدارة العمليات والمرافق، ليكون بذلك أول متحف على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحصل على هذه الشهادة المرموقة.

ويتم منح هذه الشهادة من قبل «معهد ويل الدولي للأبنية»، وهو مؤسسة عالمية تركز على معايير الصحة والسلامة المتمركزة حول الخدمات المقدمة للناس داخل المباني العامة، ويتعاون المعهد مع أكثر من 6000 عالم وخبير من حول العالم لتطوير هذا التصنيف.

وتركز شهادة «تصنيف ويل للصحة والسلامة» على مفهوم «الناس أولاً» لتمكين المؤسسات من اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان صحة وسلامة الزوار والموظفين، وتطوير سياسات العمليات وآليات الصيانة والتفاعل مع مختلف الأطراف المعنية.

وقال نائب المدير التنفيذي في متحف المستقبل ماجد المنصوري: «نجح متحف المستقبل منذ افتتاحه في أن يكون مركزاً عالمياً لتصميم المفاهيم المبتكرة وأنماط الحياة التي تستشرف المستقبل نحو تطوير حلول جديدة تبلور ملامح رؤية غدٍ أفضل. ولأن هذه الرؤية المستقبلية للمتحف تتمحور حول الإنسان، يجسد حصولنا على شهادة تصنيف ويل للصحة والسلامة حرصنا على الالتزام بأعلى المعايير العالمية في بناء وتصميم أفضل مستقبل للأجيال القادمة».

وأضاف المنصوري: «يحرص فريق العمل في متحف المستقبل على الالتزام بالحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والزوار والشركاء، وسنواصل العمل على تقديم تجربة مبتكرة لزوار المتحف ضمن بيئة أكثر صحة وأماناً وسلامة للجميع، وسيبقى متحف المستقبل نموذجاً عالمياً رائداً في هذا المجال».