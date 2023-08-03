«حمدان بن راشد للعلوم» تختتم مخيم الموهوبين و«ابتكارات الاستدامة»

اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، المخيم الصيفي للموهوبين والمبتكرين 2023، الذي جرت فعالياته في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، خلال الفترة من 17 إلى 27 يوليو الماضي. وشهد حضوراً مميزاً ضم 50 من الطلبة الموهوبين والمبتكرين من الفئة العمرية 9 إلى 18 عاماً.

وأفاد المدير التنفيذي للمؤسسة سليمان الأنصاري، بأن الاستمرار في تنظيم هذه الفعالية السنوية يأتي انطلاقاً من التزام المؤسسة في دعم الجهود المتواصلة للدولة، في رعاية الموهوبين وتشجيعهم لمزيد من الابتكار والإبداع، وأكد أن هذه المساعي بالتأكيد تعزز أهداف المؤسسة في مواكبة التطور التقني والعلمي، بما يدعم برامجها وأنشطتها التدريبية، ويسهم في تطور التعليم لتخريج أجيال مسلحة بالمعرفة والعلوم، وأعرب عن سعادته بنجاح البرنامج، وقال: «لقد اختتمت المؤسسة البرنامج الصيفي للموهوبين 2023، الذي حقق نجاحاً مميزاً، حيث شهد إقبالاً مميزاً من الطلبة الموهوبين، وشاركوا فيه بحماسة كبيرة، وأشاد الأنصاري في ختام المخيم بأداء المشاركين وأولياء أمورهم، وجميع القائمين على البرنامج والمدربين.

وقالت مديرة مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، الدكتورة مريم الغاوي، إن المخيم الصيفي للموهوبين والمبتكرين هذا العام نفذ العديد من الأنشطة وورش العمل، حيث تم تقديم برامج إثرائية متنوعة تناسب الفئات العمرية المستهدفة، وورش عمل متخصصة مثل برامج الأنظمة الذكية بالإضافة إلى «تجارب الطاقة المتجددة»، فضلاً عن تطبيق تجارب عملية. وتضمّن البرنامج الصيفي للموهوبين أنشطة «برنامج الموهوبين»، وملتقى «ابتكارات في مجال الاستدامة». إلى جانب ذلك، شمل برنامج إثراء زيارات ميدانية من بينها زيارة إلى مؤسسة دبي المستقبل، شارك فيها 20 من الطلبة الموهوبين وتعرفوا خلالها إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسة، من خلال العمل على عدد من الابتكارات، حيث حضروا العديد من الورش وتعرفوا إلى كيفية صناعة الروبوتات وتشغيلها، وكيفية تطوير انفسهم والتحضير للمستقبل، وكيفية خلق بيئة مناسبة للابتكار والإبداع.