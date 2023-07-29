ملاك عمراني بطلة لـ «تحدي القراءة العربي» في المغرب

توج «تحدي القراءة العربي» في دورته السابعة، الطالبة ملاك عمراني، بطلة على مستوى المملكة المغربية من بين 416403 طلاب وطالبات، مثلوا 5004 مدارس، وتحت إشراف 8500 مشرف ومشرفة قراءة، شاركوا في منافسات التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي تنظمها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، منذ إطلاقها عام 2015 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وجرى الإعلان عن فوز الطالبة ملاك عمراني، من الصف السادس في مدرسة «مؤسسة الأمانة سلا» من منطقة «الرباط سلا القنيطرة» باللقب، خلال الحفل الختامي للدورة السابعة من «تحدي القراءة العربي»، الذي شهدته العاصمة المغربية الرباط، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المملكة المغربية، شكيب بنموسى، ومشاركة المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة «تحدي القراءة العربي» وذوي طلاب وطالبات مشاركين في التصفيات.

كما جرى في الحفل الختامي تتويج مولاي حسن بوزكراوي، بلقب المشرف المتميز من منطقة درعة تافيلالت، ومدرسة الشريف الإدريسي من منطقة «العيون الساقية الحمراء» بلقب المدرسة المتميزة، وفي فئة أصحاب الهمم كان المركز الأول من نصيب الطالب عثمان أوبريك، من الصف الـ11 في ثانوية الليمون بمنطقة الرباط سلا القنيطرة.

وثمن شكيب بنموسى، الدور الذي تلعبه مبادرة تحدي القراءة العربي في تشجيع القراءة لدى الطلبة في العالم العربي، متقدماً بالشكر لدولة الإمارات على «مواكبة ورعاية هذه المبادرات التربوية والثقافية المتميزة».

وأضاف: «يتقاطع مشروع تحدي القراءة العربي مع مشاريع وبرامج وطنية أخرى رائدة انطلاقاً من قناعة راسخة لدينا مفادها أن القراءة مفتاح للتعلم والتحصيل والجودة، وسبيل لمعالجة تدني مستوى ومنسوب الثقافة ومواكبة مجتمع المعرفة الذي يؤدي إلى ضعف جودة مخرجات النظام التعليمي».