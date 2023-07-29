فان جوخ - اليابان على المسرح الرقمي في دبي

أعلن مسرح الفن الرقمي «ثياتر أوف ديجتال آرت» عن استضافة معرض فان جوخ - اليابان للمرة الأولى في دبي، خلال شهر يوليو الجاري. ويسلط المعرض الضوء على الموهبة الاستثنائية للفنان فان جوخ، كما يتيح التعرف إلى الفنون اليابانية التقليدية بأسلوب يجمع بين المؤثرات البصرية المذهلة والقصص المميزة في سوق مدينة جميرا.

ويستمد المعرض الإلهام من أسلوب فان جوخ المذهل والإرث الثقافي الياباني، ليتيح تجارب مبتكرة تشكل غرف المعرض جزءاً أساسياً منها. كما يمنح الضيوف فرصة التعرف إلى حركة أوكييو - إه الجمالية التي لعبت دوراً محورياً في صياغة الذوق الفني لفان جوخ والعديد من الفنانين الانطباعيين في أوروبا. ويوفر المعرض فرصة استثنائية للاحتفاء بالأعمال الفنية المشهورة من الشرق والغرب، ضمن تجربة بانورامية غامرة تتيح استكشاف أساليب فان جوخ الفنية المذهلة. كما يضم المعرض أنشطة متنوعة مستوحاة من التقاليد اليابانية، مثل تجربة تذوّق الشاي ودروس تعلم الإيكيبانا وهو فن تنسيق الزهور الياباني، وتعلم الهايكو وهو أحد أنواع الشعر الياباني التقليدي.

ويهدف «ثياتر أوف ديجتال آرت»، المسرح البانورامي الأول في دولة الإمارات، إلى الارتقاء بالمشهد الثقافي من خلال دمج الفنون والتكنولوجيا، حيث استطاع إحداث نقلة نوعية في مجالات الفنون المتنوعة من خلال مزج الأساليب الفنية الكلاسيكية بالتقنيات الحديثة.

وفي السياق، قالت داريا بروديفيتش، المديرة الفنية في مسرح ثياتر أوف ديجتال آرت: «يسرّنا مشاركة جوانب جديدة من حياة فان جوخ مع جمهور واسع واستكشاف العلاقة الوثيقة التي تجمع الشرق والغرب. كما عملنا بجهد لتوفير تجربة بانورامية مميزة في معرض فان جوخ - اليابان، وإتاحة مجموعة واسعة من الأنشطة التي تشمل المعارض المؤقتة والأعمال الفنية والدروس التفاعلية».