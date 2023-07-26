«مساحة الصناع».. مرافق إبداعية جديدة في «تشكيل دبي»

افتتح مركز تشكيل للفنون والتصميم مرفقاً إبداعياً في حي «السركال أفنيو» في منطقة القوز بدبي، استجابة للطلب المتزايد في أوساط الفنانين والمصممين المخضرمين والناشئين والجمهور، للحصول على المعدات عالية المواصفات التي تتيح تنفيذ مجموعة من العمليات باستخدام تشكيلة من المواد المتنوعة للتجربة والنمذجة الأولية، وإنجاز التصاميم والأعمال الفنية.

ويقع المرفق الجديد المسمى «مساحة الصناع» أو «ميكر سبيس»، في المستودع رقم 89 في السركال أفنيو، على مقربة من «غاليري تشكيل» الواقع في حي الفنون والتصميم العريق في دبي. وتتيح المساحة الإبداعية الجديدة للفنانين والمصممين، إنتاج أعمال تصميمية عالية الجودة، باستخدام الأوراق والمنسوجات والأخشاب والأكريليك وغيرها من المواد.

وتعرض مساحة الصناع قائمة بخدمات تجارية تتضمن قطع الخشب بالليزر، والكرتون والورق والمنسوجات والإكريليك، والطباعة الرقمية بطريقتي الرش والتسامي، باستخدام أحدث طابعات إبسون وأوراق عالية الجودة، إضافة إلى الطباعة بطريقة RISO التي تعد إحدى أكثر طرق الطباعة رفقاً بالبيئة اليوم.

وأكدت ليسا باليتشغار نائبة مدير مركز تشكيل، أن المساحات التصميمية والفنية التخصصية التي تمكن الفنانين والمصممين من وضع تصوراتهم الإبداعية وتطوير أعمالهم الفنية وتقديمها، تعد من أهم متطلبات النمو المستمر في المجالات الإبداعية والثقافية المتوسعة في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن افتتاح تشكيل مرفق «مساحة الصناع» يأتي تلبية لهذه الحاجة المتزايدة. وقالت: «ظل احتضان الأفكار وتعزيز الابتكار جزءاً راسخاً من صميم رؤية مركز تشكيل ورسالته على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية. ويأتي افتتاح هذا المرفق الحيوي الجديد في مجتمع السركال أفنيو، تزامناً مع أعمال التجديد الجارية في مركزنا الرئيس في منطقة ند الشبا، ليتيح لنا الاستمرار في دفع عجلة الإبداع والتطور في المشهد الثقافي والفني في دولة الإمارات».

وبوسع أعضاء المركز استخدام جميع المعدات الموجودة في مساحة الصناع. ويتلقى أعضاء تشكيل التوجيه والدعم من فريق المركز، ويحصلون على نشرة أخبار الفنون الأسبوعية، وتخصص للواحد منهم صفحة تعريفية في قسم «البحث عن الفنانين» على موقع تشكيل، كما يحظون بفرص التقدم بطلب للمشاركة في أول برنامج للإقامة الفنية الفردية في مقر تشكيل في حي الفهيدي التاريخي، وإمكانية مقابلة فنانين ومصممين زائرين من أنحاء العالم، ضمن برنامج الإقامة الفنية، علاوة على الأسعار التفضيلية التي يحظون بها لقاء خدمات الطباعة والقص.

متاحة للجميع

تستقبل مساحة الصناع جمهور المهتمين ببناء مهاراتهم العملية، عبر برنامج موسمي من الورش والدورات. ويمكن للجمهور في هذا المرفق، حجز خدمات الطباعة بالليزر، والطباعة الرقمية وطباعة RISO.

وتفتح مساحة الصناع أبوابها من الساعة الـ10 صباحاً حتى السابعة مساء يومياً، ما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

• تتيح المساحة الإبداعية الجديدة للفنانين إنتاج أعمال تصميمية عالية الجودة، باستخدام الأوراق والمنسوجات والأخشاب والأكريليك وغيرها من المواد.