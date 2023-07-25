تتويج الفائزين في مسابقات «ليوا للرطب»

شهدت مسابقات مهرجان ليوا للرطب منافسات قوية بين مزارعي الفاكهة الصيفية في دولة الإمارات، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ19 للمهرجان التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين في مسابقات سلة فواكه الدار والتين الأحمر والتين الأصفر، بحضور مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، عبيد خلفان المزروعي، ومدير مزاينة الرطب والفواكه بالمهرجان، مبارك علي القصيلي المنصوري، والرئيس العالمي للجودة والصحة والسلامة والبيئة في مجموعة الظاهرة الزراعية، سلطان محمد الشمري.

وأسفرت النتائج في مسابقة سلة فواكه الدار عن فوز شليويح مطر سيف حمدان المنصوري بالمركز الأول، وذهب المركز الثاني إلى علي عتيق محمد عطشان الهاملي، وحصد المركز الثالث سعيد عتيق محمد عطشان الهاملي.

ونال المركز الأول في مسابقة التين الأصفر حارب محمد غانم فجر الهاملي، وحصد المركز الثاني عوض سعيد حمد المزروعي، وفي المركز الثالث نادر عبيد سالم مردد الخاطري، وفي المركز الرابع هلال خميس سعيد عوضه المريخي، وفي المركز الخامس سليمان سعيد سليمان جميع الظنحاني.

أما في مسابقة التين الأحمر، فذهب المركز الأول إلى حارب محمد غانم فجر الهاملي، وجاء في المركز الثاني خميس خلفان فريح القبيسي، وفي المركز الثالث شما جمعه مغير جابر الخييلي، وفي المركز الرابع سليمان سعيد سليمان جميع الظنحاني، وفي المركز الخامس هادف محمد راشد مبارك الخيلي.