30 مسابقة و64 جائزة في «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»

تشهد المسابقات التراثية والفنية والثقافية التي أعلن عنها معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023، اهتماماً واسعاً من قبل الأفراد والعارضين على حد سواء، حيث تم رصد جوائز مادية ومعنوية قيمة للفائزين الذين سيتم الإعلان عنهم وتكريمهم خلال أيام الحدث في 30 مسابقة أساسية وفرعية يبلغ عدد جوائزها 64 جائزة.

وتقام الدورة العشرون من المعرض تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح متجددة»، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات من الثاني إلى الثامن من سبتمبر القادم، برعاية رسمية من هيئة البيئة في أبوظبي، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يقام الحدث، والراعي الذهبي هو شركة SCHIWY الألمانية، وراعي القطاع «كراكال»، وشريك صناعة السيارات ARB الإمارات.

وتسعى مسابقة أجمل صورة فوتوغرافية في فعاليات المعرض الموجّهة للزوار خلال أيام الحدث، إلى توفير منصة لدعم واحتضان المبدعين في مجال التصوير الفوتوغرافي من مختلف الفئات، وتحفيز واستقطاب الهواة، والحرص على أن يشارك الزوار بصورهم التي يلتقطونها من داخل المعرض. وكذلك دعم التواصل بين الأجيال والحفاظ على تراث الأجداد والاهتمام به، من خلال تقديم صورة فنية حية للفعاليات المقامة، وتشجيع الزوار من مختلف الجنسيات على الحفاظ على التراث المحلي، والإسهام في توثيق الحياة البرية والبيئة الصحراوية، وتسليط الضوء على مكانة المعرض وريادته عالمياً.

وللعام الثاني على التوالي، أعلن معرض أبوظبي للصيد، بدء الترشح لمسابقة أفضل مجسمات المشغولات التراثية (الحرف اليدوية)، في إطار جهوده للإسهام في استدامة المهن التراثية والصناعات التقليدية احتفاء بعام الاستدامة، وتسليط الضوء على ثيمة المعرض «استدامة وتراث.. بروح متجددة». كما تهدف المسابقة إلى إبراز تنوع وغنى وجمال البيئة والتراث في دولة الإمارات، وتعزيز جهود الحفاظ على عناصر التراث الإماراتي، والحرص على توريث صناعاتها جيلاً بعد جيل، وتحفيز ابتكار أفضل المشغولات التراثية، وتبادل المعرفة والخبرات بين الأفراد والشركات في مجال الصناعات اليدوية، وتعزيز جهود التوعية بأهمية صون الحرف.

وبهدف تشجيع الأفراد وشركات تصنيع معدات الصيد على تقديم أفكار متميزة وابتكار سكاكين جديدة تسهم في خدمة عالم الصيد، وتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والتجارية بين المصنعين والحرفيين والتجار، واستقطاب مزيد من المشترين والزوار، أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، إطلاق مسابقة «أفضل سكين صيد» للمرة الأولى في تاريخه. ويسمح بالمشاركة في مسابقة أفضل سكين صيد للأفراد والشركات على حد سواء، على أن تكون السكين من إنتاج عام 2022 أو 2023، وأن يتم عرضها خلال فعاليات المعرض.

كما أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية إطلاق جائزة المنتج المميز للمرة الأولى في تاريخه، ضمن مجالات الصقارة، ورحلات الصيد والتخييم، وأنشطة الهواء الطلق، والرياضات البحرية، والفنون والحرف اليدوية، وأسلحة ومعدات الصيد والرماية، والمنتجات والخدمات البيطرية.

أجمل منصة عرض

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للمعرض، إطلاق نسخة ثانية من مسابقة أجمل وأفضل منصة عرض لكل قطاع من قطاعات الحدث التي تشمل: الفنون والحرف اليدوية والفروسية والصقارة، ورحلات الصيد والسفاري، ومعدات الصيد والتخييم، وأسلحة ومعدات الصيد والرماية، والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، ومركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق، والمنتجات والخدمات البيطرية، ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية.

مسابقات المزاينة

يحسب لمعرض أبوظبي للصيد أنه كان أول من احتفى من خلال مسابقات المزاينة، بمكانة الصقور والخيول والهجن وكلاب الصيد على حد سواء، فجاءت هذه المسابقات لتضفي على المعرض أجواء تنافسية شائقة، إذ حظيت في الدورات الماضية بإقبال واسع واهتمام ملموس، مستقطبة عشاق ومحبي التراث من الإمارات ودول الخليج العربي للمشاركة في منافساتها، فضلاً عن جذب عشرات الآلاف من الزوار والسياح من مختلف الأعمار والجنسيات.

أجمل كلب صيد

دأب المعرض على تنظيم مسابقة سنوية لاختيار «أجمل كلب صيد» تقتصر المشاركة فيها على فئة «السلوقي العربي»، إحدى أقدم سلالات الكلاب في العالم التي تعد رمزاً لتقاليد الصحراء والصيد البري. والمسابقة تختلف عن مسابقات الكلاب الأخرى في العالم التي تركز فقط على المظهر الخارجي، إذ تهتم مسابقة معرض أبوظبي للصيد أكثر بشخصية كلب الصيد ومهاراته وردود فعله واستجابته الحسية.

مسابقات قطاع الصقارة

ضمن مسابقاته الجديدة، أطلق المعرض مسابقة مبتكرة لاختيار «أفضل مجموعة متكاملة من أدوات الصقارة لرحلات المقناص»، فإذا ما أراد الصقار أن يربي أو يدرب صقراً، عليه أن يحصل على سلسلة من الأدوات الأساسية، مثل المخلاة والبرقع والسبق والمرسل والوكر، والدس والمنقلة والسكين وغيرها.

أجمل برقع للصقور

ولم تكتفِ مسابقة «أجمل برقع للصقور» التي أطلقها المعرض في الدورة الماضية لأول مرة في تاريخه، بنجاحها الكبير في استقطاب مشاركة واسعة فحسب، بل أسهمت في تعريف الآلاف من طلبة مدارس أبوظبي بما يمثله برقع الصقر من رمزية تاريخية وقيمة تراثية أصيلة. وأعلن المعرض إطلاق نسخة ثانية هذا العام من المسابقة التي تهدف لاختيار أجمل وأفضل برقع للصقور، ضمن فعاليات الدورة العشرين.

أجمل وكر للصقور

ضمن جهوده في دعم وتشجيع الحرفيين والمبدعين والشركات المتخصصة في صناعة أدوات ومعدات الصقارة، أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، إطلاق مسابقة «أجمل وأفضل وكر تقليدي للصقور» للمرة الأولى في تاريخه.

تسعى مسابقة أجمل صورة فوتوغرافية لأن يدعم الزوار بصورهم التواصل بين الأجيال والحفاظ على تراث الأجداد.

مسابقة مجسمات المشغولات التراثية تحتفي بعام الاستدامة وتبرز تنوّع وغنى وجمال البيئة والتراث في دولة الإمارات.

المعرض أعلن عن إطلاق مسابقة «أفضل سكين صيد» للمرة الأولى في تاريخه.