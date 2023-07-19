حنين الغافي بطلة لتحدي القراءة العربي في فلسطين

توج تحدي القراءة العربي في دورته السابعة، الطالبة حنين خليل الغافي بطلة على مستوى دولة فلسطين من بين 295016 طالباً وطالبة، منهم 850 طالباً وطالبة من فئة أصحاب الهمم، مثلوا 1199 مدرسة تحت إشراف 3890 مشرف ومشرفة قراءة شاركوا في منافسات التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم التي تنظمها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» منذ إطلاقها عام 2015.

وجرى الإعلان عن فوز الطالبة حنين خليل الغافي من الصف الحادي عشر في مدرسة بنات يطا الثانوية، من مديرية يطا باللقب خلال الحفل الختامي للدورة السابعة من تحدي القراءة العربي الذي شهدته مدينة رام الله، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الدكتور نافع عساف، ومشاركة عدد من المسؤولين والتربويين وأولياء أمور الطلبة.

كما شهد الحفل الختامي تتويج سامية عمر الديك بلقب المشرف المتميز من منطقة جنوب نابلس التعليمية، ومدرسة بنات جينصافوط الثانوية من منطقة قلقيلية التعليمية بلقب المدرسة المتميزة، فيما صعد إلى التصفيات النهائية ثلاثة طلاب من فئة أصحاب الهمم، وذهب المركز الأول إلى الطالب أدهم بسام العارضة من الصف العاشر في مدرسة أبوجهاد الثانوية التابعة لمنطقة قباطية التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم الفلسطيني، الدكتور مروان عورتاني، أن «المشاركة السنوية الواسعة لطلاب وطالبات فلسطين في منافسات تحدي القراءة العربي، تظهر المكانة التي تتمتع بها التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، كما تكشف قوة الحضور الثقافي والمعرفي في الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، وفاعلية المؤسسة التعليمية الفلسطينية ودورها في تشجيع الأجيال الجديدة على القراءة والتعلم وتطوير المهارات الشخصية، وامتلاك الأدوات المعرفية الكافية لبناء مستقبل أفضل على الصعد الشخصية والأسرية والوطنية».

وأشار عورتاني إلى النجاح الكبير الذي حققته الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى فلسطين، مثمناً الجهود التي بذلها القائمون على التحدي، ومستوى التنسيق مع الجهات المعنية في فلسطين.

وقال وزير التربية والتعليم الفلسطيني: «نتوجه بالشكر إلى مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) لدورها البارز في دعم التعليم والثقافة وتعزيز مكانة اللغة العربية، وإلى كل من أسهم في إنجاح الدورة السابعة على مستوى دولة فلسطين، كما أهنئ الفائزين والفائزات وذوي الطلبة، وجميع المدارس والكوادر التعليمية التي كانت لها بصمة مؤثرة طوال التصفيات».

مستويات مميزة

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء: «تواصل مبادرة تحدي القراءة العربي كتابة قصة نجاح، وقد شهدنا خلال تصفيات الدورة السابعة على مستوى الدول مشاركات قياسية وتفاعلاً غير مسبوق مع المبادرة القرائية، وهو ما تمثل في استقطاب التحدي عام 2023 نحو 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة، وهذا العدد الكبير فرض علينا تحديات عدة لإنجاز التصفيات وفق أرقى المعايير، وهو ما نجحنا فيه من خلال العمل المؤسسي المنظم والتعاون والتنسيق بين مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) ووزارات التربية والتعليم والجهات المعنية في البلدان المشاركة».

وأضاف العلماء: «قدم طلاب وطالبات فلسطين، مستويات مميزة خلال التصفيات، وأظهروا مقدرة كبيرة في التعبير عن أفكارهم، وتكثيف الكتب التي قرأوها بالطريقة التقليدية، أو من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة بلغة عربية عالية المستوى، ما يؤكد الاهتمام الكبير الذي تحظى به الثقافة والقراءة في المجتمع الفلسطيني».

عبدالكريم سلطان العلماء:

• «تواصل مبادرة تحدي القراءة العربي كتابة قصة نجاح على مستوى المشاركات القياسية، وتحظى بتفاعل غير مسبوق».

تعزيز الانفتاح الثقافي

سجلت الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي مشاركة قياسية بلغت نحو 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة حول العالم، مثّلوا أكثر من 188 ألف مدرسة، تحت إشراف نحو 150 ألف مشرف ومشرفة قراءة.

ويهدف تحدي القراءة العربي إلى ترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية لغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وتحبيب لغة الضاد إلى الشباب العربي، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي.